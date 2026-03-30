https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/arac-sahipleri-dikkat-ceza-kesilebilir-aracinizda-bulunmasi-gereken-techizatlar-tek-tek-aciklandi-1104612969.html

Araç sahipleri dikkat, ceza kesilebilir: Aracınızda bulunması gereken teçhizatlar tek tek açıklandı

Karayolları Trafik Kanunu'nda araçlarda bulunması gereken teçhizatlar tek tek açıklandı. Bu teçhizatlar aracınızda yoksa ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz. 30.03.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

trafik cezası

trafik polisi

trafik para cezası

trafik cezaları

trafik kontrolü

karayolları trafik kanunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997964_0:52:1165:707_1920x0_80_0_0_9676e825f246b5204c24078335c8e5d3.jpg

Karayolları Trafik Kanunu'nda araçlarda bulundurulması gereken teçhizatlar tek tek belirlendi. Buna göre, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan bütün araçlarda kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, yangın söndürme tüpü, çekme halatının bulunması gerekiyor. Bu teçhizatları aracında bulundurmayan sürücüler bin 246 lira cezayla karşı karşıya kalabilir. Araçta neler bulunması gerekiyor?NTV'nin haberine göre, araçlarda bulundurulması gereken teçhizat ve bunların niteliklerini gösteren Karayolları Trafik Kanunu'ndaki 1 sayılı cetvelde tüm araçlar için gerekli teçhizatlar açıklamalı şekilde bulunuyor.Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan bütün araçlarda kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, yangın söndürme tüpü, çekme halatının bulunması gerekiyor.Hem para cezası hem de ceza puanıyla karşı karşıya kalabilirsiniz2026 yılı trafik idari para cezalarına göre 31/1-a maddesi gereğince "Özelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak" nedeniyle sürücülere 1246 lira ceza, erken ödeme halinde yüzde 25 indirim uygulanarak cezanın 934,5 liraya düşmesi sağlanabiliyor. Bunun dışında 10 ceza puanı sürücü belgesine ekleniyor. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleniyor.Araçlarda gerekli teçhizatların bulunmaması halinde polis ya da jandarma trafik ekipleri ceza uygulayabiliyor. Ancak bu durum polis ya da jandarmanın iyi niyet göstermesi ve uyarmasıyla da geçiştirilebiliyor. Emniyet güçlerinin inisiyatifinde olan ceza nedeniyle araçlarda gerekli teçhizatların bulunması gerekiyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

