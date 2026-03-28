APP plakası olanlar dikkat: Son tarih uzatılıyor
Standart dışı plakalar için kullanılan 'APP plakalı' araç sahiplerine verilen süre uzatılıyor. Önceden 1 Nisan 2026 olarak belirlenen son tarihin, 1 Ocak... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T18:59+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/app-plaka-ile-standart-plaka-farki-aciklandi-egmden-suruculere-onemli-uyari-1104554509.html
18:54 28.03.2026 (güncellendi: 18:59 28.03.2026)
Standart dışı plakalar için kullanılan 'APP plakalı' araç sahiplerine verilen süre uzatılıyor. Önceden 1 Nisan 2026 olarak belirlenen son tarihin, 1 Ocak 2027’ye kadar uzatılması planlanıyor.
APP plaka için son tarihin 1 Ocak 2027’ye kadar uzatılacağı duyuruldu.
Daha önce 1 Nisan 2026 olarak açıklanan son tarihin yetersiz olduğu belirtilirken CNN Türk muhabiri Murat Bekmezci, “Edindiğimiz bilgilere göre sürücülerin standart plakaya geçmesi için süre 1 Ocak 2027’ye kadar uzatılacak. Önce 1 Nisan’a kadar verilmişti, ancak araç sahiplerinin yoğunluğu nedeniyle ek süre planlanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak düzenleme kamuoyuyla paylaşılacak” ifadelerini kullandı.
Standartlara uymayan plakalar için 1 Nisan'dan itibaren 140 bin TL para cezası ve sürücü belgesine el koyma yaptırımı uygulanacaktı.