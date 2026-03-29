https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/urdun-karari-krize-yol-acti-yuzlerce-israilli-havalimaninda-mahsur-kaldi-1104597171.html

Ürdün kararı krize yol açtı: Yüzlerce İsrailli havalimanında mahsur kaldı

Ürdün'ün uçuşlara izin vermemesi sonrası Akabe'deki havalimanında yüzlerce İsrailli mahsur kaldı. Kararın, bölgedeki gerilim ve güvenlik endişeleriyle... 29.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-29T15:18+0300

dünya

ortadoğu

ben gurion

i̇srail

akabe

ürdün

arkia

yediot aharonot

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0d/1055540614_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_07a7cd0413f5c892909c2a896c568e89.jpg

İsrail hava yolu şirketinin Ürdün'de bazı uçuşlarının askıya alınmasının ardından, Akabe'deki havalimanında çok sayıda İsraillinin mahsur kaldığı belirtildi.İsrail Kanal 12'nin haberinde, Ürdün'ün İsrail hava yolu şirketi Arkia'nın bazı uçuşlarına izin vermemesinin ardından, İsraillilerin ülkenin güneyindeki Akabe'de bulunan Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı'nda mahsur kaldığı ifade edildi.İsrail'in ikinci büyük hava yolu şirketi olarak bilinen Arkia, yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün makamlarının politikasında ani bir değişiklik olduğunu ve Avrupa'ya yönelik bazı uçuşlara onay verilmemesi nedeniyle seferlerin askıya alındığını bildirdi.Uçuşların bir kısmının Mısır'daki Taba Havalimanı'na yönlendirileceği bilgisi paylaşıldı.Yediot Aharonot gazetesinin haberinde, Arkia'nın geçen hafta uçuş operasyonlarını Ürdün ve Mısır'a kaydırdığı, ancak Ürdün makamlarının bu planı engellediği ifade edildi.İsrail havacılık sektöründen üst düzey yetkililer, Arkia'nın Ürdün üzerinden gerçekleştirdiği tüm uçuşları iptal etmek zorunda kalabileceğini belirtti.Ürdün makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı'nda İran'ın misillemeleri nedeniyle hasar oluştuğu, bu nedenle İsrail Ulaştırma Bakanlığı'nın havalimanının kapalı kalma süresini uzattığı aktarıldı.ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın İsrail'e yönelik füze misillemeleriyle karşılık verdiği ve bölgedeki gerilimin sürdüğü belirtildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

