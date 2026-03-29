İran Meclis Başkanı: İran güçleri ABD'nin kara işgalini bekliyor
İran Meclis Başkanı: İran güçleri ABD'nin kara işgalini bekliyor
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Düşman, kamuoyuna açık şekilde müzakere mesajları gönderirken, gizlice bir kara harekâtı planlıyor ancak bizim... 29.03.2026, Sputnik Türkiye
Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın birinci ayı dolayısıyla halka hitaben açıklama yayımladı.Silahlı Kuvvetler ile halkın, ABD-İsrail'in saldırıları karşısındaki duruşuna övgüde bulunan Kalibaf, ülkenin "büyük bir dünya savaşının içinde bulunduğunu" belirterek, "Askerlerinizin ve hizmetkarlarınızın iradesinden bir an bile şüphe etmeyin; onlar dağdan daha sağlam, ateşten daha yakıcı ve düşman için şimşekten daha korkutucudurlar." ifadelerini kullandı."Yüce Allah'ın izniyle bu savaşı her saldırgan için büyük bir ders haline getireceğiz." diyen Kalibaf, halka meydanlardaki gösterilerini sürdürme çağrısında bulundu.ABD'nin müzakere çağrılarını değerlendiren Kalibaf, şunları kaydetti:Kalibaf, İran'a Pakistan üzerinden iletilen ve ABD'nin 15 maddelik şartlarının yer aldığı teklife ilişkin de şu ifadeleri kullandı:
abd, i̇ran
abd, i̇ran

İran Meclis Başkanı: İran güçleri ABD'nin kara işgalini bekliyor

14:40 29.03.2026
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handoutİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout
Abone ol
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Düşman, kamuoyuna açık şekilde müzakere mesajları gönderirken, gizlice bir kara harekâtı planlıyor ancak bizim adamlarımızın Amerikan birliklerinin karadan girmesini beklediğinden habersiz" ifadelerini kullandı.
Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın birinci ayı dolayısıyla halka hitaben açıklama yayımladı.
Silahlı Kuvvetler ile halkın, ABD-İsrail'in saldırıları karşısındaki duruşuna övgüde bulunan Kalibaf, ülkenin "büyük bir dünya savaşının içinde bulunduğunu" belirterek, "Askerlerinizin ve hizmetkarlarınızın iradesinden bir an bile şüphe etmeyin; onlar dağdan daha sağlam, ateşten daha yakıcı ve düşman için şimşekten daha korkutucudurlar." ifadelerini kullandı.
"Yüce Allah'ın izniyle bu savaşı her saldırgan için büyük bir ders haline getireceğiz." diyen Kalibaf, halka meydanlardaki gösterilerini sürdürme çağrısında bulundu.
ABD'nin müzakere çağrılarını değerlendiren Kalibaf, şunları kaydetti:

"Düşman, kamuoyuna açık şekilde müzakere mesajları gönderirken, gizlice bir kara harekâtı planlıyor ancak bizim adamlarımızın Amerikan birliklerinin karadan girmesini beklediğinden habersiz; onları yıkıma uğratmaya ve bölgedeki müttefiklerini kalıcı olarak cezalandırmaya hazırlar. Ateşimiz devam ediyor. Füzelerimiz konuşlandırıldı. İmanımız arttı. Düşmanın zayıf noktalarının farkındayız ve düşman ordusundaki korkunun etkilerini açıkça müşahede ediyoruz."

Kalibaf, İran'a Pakistan üzerinden iletilen ve ABD'nin 15 maddelik şartlarının yer aldığı teklife ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde düşman yetkililerinden müzakereler hakkında farklı sözler ve açıklamalar duyuluyor. Amerika, savaşta elde edemediklerini 15 maddelik bir liste olarak ilan ederek ve diplomasi yoluyla elde etmeyi umuyor. Amerikalılar İran’ın teslim olmasını istediği sürece, evlatlarınızın cevabı nettir: ‘Aşağılanmayı kabul etmek bizden uzak olsun"

