https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/iran-meclis-baskani-iran-gucleri-abdnin-kara-isgalini-bekliyor-1104597001.html
İran Meclis Başkanı: İran güçleri ABD'nin kara işgalini bekliyor
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Düşman, kamuoyuna açık şekilde müzakere mesajları gönderirken, gizlice bir kara harekâtı planlıyor ancak bizim... 29.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-29T14:40+0300
dünya
abd
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086369195_0:0:2153:1211_1920x0_80_0_0_921939c537ebdbb9e5e8a82da1f7cf1f.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/orta-doguda-savas-30-gunune-girdi-abd-askerleri-bolgeye-geldi-husi-fuzeleriyle-savas-genisledi-1104585758.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086369195_128:0:2153:1519_1920x0_80_0_0_e944fb89b13957884225c805064b9342.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Düşman, kamuoyuna açık şekilde müzakere mesajları gönderirken, gizlice bir kara harekâtı planlıyor ancak bizim adamlarımızın Amerikan birliklerinin karadan girmesini beklediğinden habersiz" ifadelerini kullandı.
Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın birinci ayı dolayısıyla halka hitaben açıklama yayımladı.
Silahlı Kuvvetler ile halkın, ABD-İsrail'in saldırıları karşısındaki duruşuna övgüde bulunan Kalibaf, ülkenin "büyük bir dünya savaşının içinde bulunduğunu" belirterek, "Askerlerinizin ve hizmetkarlarınızın iradesinden bir an bile şüphe etmeyin; onlar dağdan daha sağlam, ateşten daha yakıcı ve düşman için şimşekten daha korkutucudurlar." ifadelerini kullandı.
"Yüce Allah'ın izniyle bu savaşı her saldırgan için büyük bir ders haline getireceğiz." diyen Kalibaf, halka meydanlardaki gösterilerini sürdürme çağrısında bulundu.
ABD'nin müzakere çağrılarını değerlendiren Kalibaf, şunları kaydetti:
"Düşman, kamuoyuna açık şekilde müzakere mesajları gönderirken, gizlice bir kara harekâtı planlıyor ancak bizim adamlarımızın Amerikan birliklerinin karadan girmesini beklediğinden habersiz; onları yıkıma uğratmaya ve bölgedeki müttefiklerini kalıcı olarak cezalandırmaya hazırlar. Ateşimiz devam ediyor. Füzelerimiz konuşlandırıldı. İmanımız arttı. Düşmanın zayıf noktalarının farkındayız ve düşman ordusundaki korkunun etkilerini açıkça müşahede ediyoruz."
Kalibaf, İran'a Pakistan üzerinden iletilen ve ABD'nin 15 maddelik şartlarının yer aldığı teklife ilişkin de şu ifadeleri kullandı:
"Bugünlerde düşman yetkililerinden müzakereler hakkında farklı sözler ve açıklamalar duyuluyor. Amerika, savaşta elde edemediklerini 15 maddelik bir liste olarak ilan ederek ve diplomasi yoluyla elde etmeyi umuyor. Amerikalılar İran’ın teslim olmasını istediği sürece, evlatlarınızın cevabı nettir: ‘Aşağılanmayı kabul etmek bizden uzak olsun"