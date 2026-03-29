Putin: Rusya yeni Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazır
Putin: Rusya yeni Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazır
Rusya Olimpiyat Komitesi'nin (ROK) 115. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir tebrik mesajı yayınlayan Rus lider, Olimpiyat oyunlarına ev sahipliğine dair açıklama... 29.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-29T12:03+0300
2026-03-29T12:03+0300
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin gelecekte hem yaz hem de kış Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmaya açık olduğunu duyurdu. Rusya Olimpiyat Komitesi’nin (ROK) 115. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir tebrik mesajı yayınlayan Putin, Rusya’nın gerçek olimpiyat ideallerinin korunmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.Tarihi başarılar ve organizasyon tecrübesiRusya’nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin kurucuları arasında yer aldığını hatırlatan Putin, ülkesinin geçmişteki organizasyon başarısına dikkat çekti. Moskova’da düzenlenen 1980 Olimpiyatları ile 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nın en üst düzeyde gerçekleştirildiğini belirten Rus lider, bu başarının Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından da tescil edildiğini ifade etti.Sporun gelişimi ve uluslararası bağlarROK'un faaliyetlerine de değinen Putin, kurumun yüksek performanslı sporların gelişiminde ve sporcuların yetiştirilmesinde benzersiz bir rol oynadığını kaydetti. ROK'un sağlıklı yaşam tarzı değerlerini teşvik ettiğini belirten Putin, kurumun uluslararası insani bağların güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarının önemini vurguladı.
rusya, soçi kış olimpiyatları, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), vladimir putin, olimpiyat oyunları, rusya olimpiyat komitesi
rusya, soçi kış olimpiyatları, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), vladimir putin, olimpiyat oyunları, rusya olimpiyat komitesi

Putin: Rusya yeni Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazır

Rusya Olimpiyat Komitesi’nin (ROK) 115. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir tebrik mesajı yayınlayan Rus lider, Olimpiyat oyunlarına ev sahipliğine dair açıklama yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin gelecekte hem yaz hem de kış Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmaya açık olduğunu duyurdu.

Rusya Olimpiyat Komitesi’nin (ROK) 115. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir tebrik mesajı yayınlayan Putin, Rusya’nın gerçek olimpiyat ideallerinin korunmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Tarihi başarılar ve organizasyon tecrübesi

Rusya’nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin kurucuları arasında yer aldığını hatırlatan Putin, ülkesinin geçmişteki organizasyon başarısına dikkat çekti.

Moskova’da düzenlenen 1980 Olimpiyatları ile 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nın en üst düzeyde gerçekleştirildiğini belirten Rus lider, bu başarının Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından da tescil edildiğini ifade etti.

Sporun gelişimi ve uluslararası bağlar

ROK'un faaliyetlerine de değinen Putin, kurumun yüksek performanslı sporların gelişiminde ve sporcuların yetiştirilmesinde benzersiz bir rol oynadığını kaydetti.

ROK'un sağlıklı yaşam tarzı değerlerini teşvik ettiğini belirten Putin, kurumun uluslararası insani bağların güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarının önemini vurguladı.
