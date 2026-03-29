Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/maduro-abddeki-cezaevinden-ilk-mesajini-gonderdi-1104588650.html
Maduro, ABD'deki cezaevinden ilk mesajını gönderdi
Sputnik Türkiye
ABD'li güçler tarafından Caracas'ta düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra New York'ta cezaevine gönderilen Maduro'dan aylar sonra ilk mesaj geldi. 29.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
cilia flores
nicolas maduro
donald trump
new york
venezuela
sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083593196_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_f06b995a7c4076001a1cf9372050412c.jpg
new york
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083593196_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_dcad4c706f690126a78474830a5de8ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, cilia flores, nicolas maduro, donald trump, new york, venezuela, sputnik
Maduro, ABD'deki cezaevinden ilk mesajını gönderdi

10:40 29.03.2026
© Rusya Dışişleri BakanlığıNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
ABD tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak Caracas'tan New York’a götürülen eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, tutukluluk sürecinde ilk kez kamuoyuna seslendi.

Sosyal medya üzerinden eşi Cilia Flores ile ortak bir mesaj yayınlayan Maduro, destekçilerine teşekkür ederek manevi olarak güçlü oldukları mesajını verdi.

'Sevgi sözleri bizi güçlendiriyor'

Paylaşılan mesajda, dünyanın dört bir yanından gelen mektup ve duaların kendilerine ulaştığını belirten Maduro, "Her sevgi ve destek sözü bizi manevi olarak güçlendiriyor. İyiyiz, kararlıyız, sakiniz ve sürekli dua halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Eski Venezuela lideri, ülkesindeki vatandaşlara ve dünya genelindeki iyi niyetli insanlara dayanışmaları için teşekkür ederken, bu desteğin kendisine manevi güç ve içsel bir direnç sağladığını vurguladı.

Barış ve ulusal birlik çağrısı

Mesajında sadece kişisel durumuna değil, ülkesinin geleceğine de değinen Maduro, Venezuela’nın uzlaşı ve saygı yolunda ilerlemesi gerektiğini kaydetti. Barışın, ulusal birliğin ve diyaloğun güçlendirilmesi yönünde çağrıda bulunan Maduro, halkının bu süreçte itidalli kalmasının önemine dikkat çekti.

New York’taki davada yargılama süreci

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela’ya gerçekleştirdiği kapsamlı operasyon neticesinde, eski Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores yakalanarak New York’a nakledilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'narkoterörizm' suçlamasıyla yargılanacaklarını açıkladığı Maduro ve eşi, kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları reddederek masum olduklarını savunmuştu.

Mahkeme salonunda prangalı savunma

Perşembe günü New York’ta görülen davanın ikinci duruşmasında, eski Venezuela liderinin fiziksel durumu dikkat çekmişti.

Sputnik muhabirinin aktardığı bilgilere göre, bir hayli zayıfladığı gözlenen Maduro, duruşma salonuna zeytin yeşili renginde bir mahkum üniforması ve ayakları prangalı şekilde getirilmişti.
DÜNYA
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала