Maduro, ABD'deki cezaevinden ilk mesajını gönderdi

ABD'li güçler tarafından Caracas'ta düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra New York'ta cezaevine gönderilen Maduro'dan aylar sonra ilk mesaj geldi. 29.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-29T10:40+0300

ABD tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak Caracas'tan New York’a götürülen eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, tutukluluk sürecinde ilk kez kamuoyuna seslendi. Sosyal medya üzerinden eşi Cilia Flores ile ortak bir mesaj yayınlayan Maduro, destekçilerine teşekkür ederek manevi olarak güçlü oldukları mesajını verdi.'Sevgi sözleri bizi güçlendiriyor'Paylaşılan mesajda, dünyanın dört bir yanından gelen mektup ve duaların kendilerine ulaştığını belirten Maduro, "Her sevgi ve destek sözü bizi manevi olarak güçlendiriyor. İyiyiz, kararlıyız, sakiniz ve sürekli dua halindeyiz" ifadelerini kullandı. Eski Venezuela lideri, ülkesindeki vatandaşlara ve dünya genelindeki iyi niyetli insanlara dayanışmaları için teşekkür ederken, bu desteğin kendisine manevi güç ve içsel bir direnç sağladığını vurguladı.Barış ve ulusal birlik çağrısıMesajında sadece kişisel durumuna değil, ülkesinin geleceğine de değinen Maduro, Venezuela’nın uzlaşı ve saygı yolunda ilerlemesi gerektiğini kaydetti. Barışın, ulusal birliğin ve diyaloğun güçlendirilmesi yönünde çağrıda bulunan Maduro, halkının bu süreçte itidalli kalmasının önemine dikkat çekti.New York’taki davada yargılama süreciABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela’ya gerçekleştirdiği kapsamlı operasyon neticesinde, eski Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores yakalanarak New York’a nakledilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın 'narkoterörizm' suçlamasıyla yargılanacaklarını açıkladığı Maduro ve eşi, kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları reddederek masum olduklarını savunmuştu.Mahkeme salonunda prangalı savunmaPerşembe günü New York’ta görülen davanın ikinci duruşmasında, eski Venezuela liderinin fiziksel durumu dikkat çekmişti. Sputnik muhabirinin aktardığı bilgilere göre, bir hayli zayıfladığı gözlenen Maduro, duruşma salonuna zeytin yeşili renginde bir mahkum üniforması ve ayakları prangalı şekilde getirilmişti.

