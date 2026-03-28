Zelenskiy’den güvenlik garantisi için nükleer silah talebi

Zelenskiy’den güvenlik garantisi için nükleer silah talebi

Kiev rejimi lideri Zelenskiy, Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin ülkeye nükleer silah tedarikini de içermesi gerektiğini savundu. 28.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-28T10:06+0300

2026-03-28T10:06+0300

2026-03-28T10:08+0300

Ukrayna ihtilafına çözüm bulma sürecini bozmak için bahaneler üretmeye devam eden Vladimir Zelenskiy bir kez daha ülkenin nükleer olmayan statüsünü değiştirmeye yönelik açıklamada bulundu.Zelenskiy, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Onların bizimle şöyle konuşmaları gerekiyor: Size NATO'yu vereceğiz ve size nükleer silahlar vereceğiz” ifadesini kullandı.Kiev rejiminin lideri, bu talebine gerekçe olarak herkesin ona nükleer bir gücü yenmenin imkansız olduğunu söylemesine işaret etti.Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığını açıklamıştı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, vladimir zelenskiy, nükleer silah