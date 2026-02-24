Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
2026-02-24T10:57+0300
2026-02-24T11:37+0300
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığını açıkladı.📍SVR'nin açıklamasında öne çıkan noktalar: 🔴İngiltere ve Fransa, Ukrayna ordusu eliyle Rusya'ya karşı zafer kazanmasının imkansız olduğunun farkındalar🔴Bundan dolayı Londra ve Paris, Kiev'e M51.1 denizaltılarının balistik füzelerinde bulunan TN75 tipi küçük nükleer savaş başlıklarını gizlice transfer etme olasılığını değerlendiriyor🔴Nükleer alandaki Avrupa menşeli bileşenlerin, ekipmanların ve teknolojilerin Ukrayna'ya gizli bir şekilde transfer edilmesi üzerinde duruluyor🔴SVR'nin elindeki bilgilere göre, şu anda Londra ve Paris, Kiev'e bu tür silahların ve teslimat araçlarının sağlanması konusunu çözmek için aktif olarak çalışıyor🔴İngilizler ve Fransızlar, planlarının uluslararası hukuku, özellikle de Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nı ciddi şekilde ihlal ettiğini ve küresel nükleer silahların yayılmasını önleme sistemini bozma riski taşıdığını biliyorlar🔴Bu bağlamda söz konusu iki ülke, Kiev'in nükleer silaha kendi çabaları sonucu sahip olduğu görüntüsü vermeye çalışıyor🔴Londra ve Paris'in bu son derece tehlikeli planları, gerçeklik algılarını kaybettiklerini gösteriyor🔴Berlin, bu tehlikeli maceraya katılmayı akıllıca reddetti🔴Kiev, nükleer bombaya veya en azından 'kirli bombaya' sahip olursa, çatışmalara son vermek için daha elverişli şartlar talep edebileceğini düşünüyor🔴Londra ve Paris, bunun sorumluluğundan kaçmayı boşuna umuyorlar, gizli olan açığa çıkacak
10:57 24.02.2026 (güncellendi: 11:37 24.02.2026)
Rusya Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna'nın Rusya'yı muharebe sahasında yenilgiye uğratamayacağının farkına varan İngiltere ve Fransa'nın Kiev'i nükleer bombayla donatarak gerilimi tırmandırma planları yaptığını vurguladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığını açıkladı.

📍SVR'nin açıklamasında öne çıkan noktalar:

🔴İngiltere ve Fransa, Ukrayna ordusu eliyle Rusya'ya karşı zafer kazanmasının imkansız olduğunun farkındalar

🔴Bundan dolayı Londra ve Paris, Kiev'e M51.1 denizaltılarının balistik füzelerinde bulunan TN75 tipi küçük nükleer savaş başlıklarını gizlice transfer etme olasılığını değerlendiriyor

🔴Nükleer alandaki Avrupa menşeli bileşenlerin, ekipmanların ve teknolojilerin Ukrayna'ya gizli bir şekilde transfer edilmesi üzerinde duruluyor

🔴SVR'nin elindeki bilgilere göre, şu anda Londra ve Paris, Kiev'e bu tür silahların ve teslimat araçlarının sağlanması konusunu çözmek için aktif olarak çalışıyor

🔴İngilizler ve Fransızlar, planlarının uluslararası hukuku, özellikle de Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nı ciddi şekilde ihlal ettiğini ve küresel nükleer silahların yayılmasını önleme sistemini bozma riski taşıdığını biliyorlar

🔴Bu bağlamda söz konusu iki ülke, Kiev'in nükleer silaha kendi çabaları sonucu sahip olduğu görüntüsü vermeye çalışıyor

🔴Londra ve Paris'in bu son derece tehlikeli planları, gerçeklik algılarını kaybettiklerini gösteriyor

🔴Berlin, bu tehlikeli maceraya katılmayı akıllıca reddetti

🔴Kiev, nükleer bombaya veya en azından 'kirli bombaya' sahip olursa, çatışmalara son vermek için daha elverişli şartlar talep edebileceğini düşünüyor

🔴Londra ve Paris, bunun sorumluluğundan kaçmayı boşuna umuyorlar, gizli olan açığa çıkacak
