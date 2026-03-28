Simonyan, İsrail saldırısında ölen Lübnanlı gazeteciler için taziye mesajı yayınladı
Uluslararası 'Rossiya Segodnya' medya grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlı gazeteciler Fatima Ftuni... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
18:08 28.03.2026
© Sputnik / Mihail MettselRossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
© Sputnik / Mihail Mettsel
Uluslararası ‘Rossiya Segodnya’ medya grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlı gazeteciler Fatima Ftuni ve Pli Şaeyb için taziye mesajı yayınladı.
Sputnik'in de bağlı olduğu uluslararası ‘Rossiya Segodnya’ medya grubu ve Russia Today (RT) televizyon kanalı Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Lübnan'ın güneyinde İsrail'in düzenlediği İHA saldırısında hayatını kaybeden Al-Mayadeen muhabiri Fatima Ftuni ve Al-Manar muhabiri Pli Şaeyb için başsağlığı diledi.
Simonyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "Kanallara içten taziyelerimizi iletiyoruz" ifadesini kullandı.
Al Mayadeen televizyonu muhabiri Fatima Fetuni ve Al Manar televizyonu muhabiri Pli Şaeyb, Lübnan'ın güneyindeki Cizzin bölgesinde bir İsrail insansız hava aracının (İHA) düzenlediği saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
Daha önce RT'nin Lübnan büro şefi Steve Sweeney ve kameramanının da bir İsrail saldırısında yaralandığı bildirilmişti.
Beyaz Fosfor Bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2026
