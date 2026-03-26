https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/lubnan-basini-israil-lubnana-fosfor-bombasi-atti-1104533236.html

Lübnan basını: İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı

Sputnik Türkiye

İsrail rejimi, Lübnan'ın güneyindeki sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarında beyaz fosfor bombaları kullandı. 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T17:56+0300

dünya

ortadoğu

lübnan

i̇srail

fosfor

beyaz fosfor

fosfor bombası

beyaz fosfor bombaları

beyaz fosfor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1a/1104532985_0:24:945:556_1920x0_80_0_0_27ec6935a65215eea4e9e74823e3378a.jpg

Lübnan resmi haber ajansına göre, İsrail ordusu güneydeki Deyr Siryan, Kantara, Taybe ve çevre beldelere fosfor bombalarıyla saldırdı.Siviller üzerinde ciddi yanıklara ve kalıcı hasarlara yol açabilen beyaz fosforun yerleşim alanlarında kullanılması uluslararası kamuoyunda tepki çekti. Human Rights Watch ve diğer gözlem kuruluşları, söz konusu mühimmatın sivil bölgelerde kullanıldığını belgeleyerek bunun uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu vurguladı.Uzmanlar, sivillere yönelik saldırılar, zorla yerinden etme ve yasaklı silah kullanımının uluslararası hukuka göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilebileceğine dikkat çekiyor. Bu tür eylemlerin, Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere ilgili protokollerin ihlali anlamına geldiği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231212/israil-ordusundan-beyaz-fosfor-bombasi-itirafi-envanterimizde-var-1078346008.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

