Lübnan basını: İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
Sputnik Türkiye
İsrail rejimi, Lübnan’ın güneyindeki sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarında beyaz fosfor bombaları kullandı. 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T17:56+0300
Lübnan resmi haber ajansına göre, İsrail ordusu güneydeki Deyr Siryan, Kantara, Taybe ve çevre beldelere fosfor bombalarıyla saldırdı.Siviller üzerinde ciddi yanıklara ve kalıcı hasarlara yol açabilen beyaz fosforun yerleşim alanlarında kullanılması uluslararası kamuoyunda tepki çekti. Human Rights Watch ve diğer gözlem kuruluşları, söz konusu mühimmatın sivil bölgelerde kullanıldığını belgeleyerek bunun uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu vurguladı.Uzmanlar, sivillere yönelik saldırılar, zorla yerinden etme ve yasaklı silah kullanımının uluslararası hukuka göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilebileceğine dikkat çekiyor. Bu tür eylemlerin, Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere ilgili protokollerin ihlali anlamına geldiği belirtiliyor.
