https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/rus-vekil-nikonov-rus-parlamento-heyetinin-abd-ziyareti-tarihi-nitelik-tasiyor-1104570120.html
Rus vekil Nikonov: Rus parlamento heyetinin ABD ziyareti tarihi nitelik taşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Nikonov, Rus parlamento heyetinin Washington ziyaretini...
2026-03-28T01:17+0300
dünya
vyaçeslav nikonov
rusya devlet duması
abd kongresi
rusya
abd
moskova
washington
ukrayna
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103295319_0:83:1039:667_1920x0_80_0_0_0ce9a6a4d0cbe3714c2c4a36fc5ec8bc.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103295319_20:0:1020:750_1920x0_80_0_0_7e02b4d9f3b77a3439ca5b9467148569.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Nikonov, Rus parlamento heyetinin Washington ziyaretini “tarihi” olarak nitelendirdi.
Nikonov, gazetecilere yaptığı açıklamada, temaslarda stratejik istikrar, Ukrayna, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer deneme yasağı gibi başlıkların ele alındığını belirterek, ziyareti ABD yönetiminin Moskova ile ilişkilerde ilerleme iradesinin göstergesi olarak değerlendirdi.
‘Kongre’de Duma ile temas grubu kurulacak’
Nikonov, ABD Kongresi’nde Rusya Devlet Duması ile etkileşim için bir grubun oluşturulacağını söyledi.
ABD Kongresi ile ilişkilerden sorumlu grup, Duma’da uzun süredir mevcuttu ancak son yıllarda fiilen işlevsiz durumdaydı. Şimdi ise Kongre’de Devlet Duması ile ilişkiler için bir grubun oluşturulacağı artık açıkça görülüyor.
‘Tarihi bir dönüm noktas anlamında büyük bir atılım beklenmemeli’
Nikonov, Rus parlamenterlerin ABD’ye ilk ziyaretinden “tarihi bir dönüm noktası” anlamında büyük bir atılım beklenmemesi gerektiğini vurguladı.
Bu ziyaretten herhangi bir kader belirleyici, her şeyi değiştiren bir atılım beklememek gerekir. Ziyaret daha çok diyaloğun yeniden başlatılması ve temas kanallarının açılması açısından önemli.
‘Anchorage ruhu kesinlikle yaşıyor’
Nikonov, bir gazetecinin “Anchorage ruhu hala canlı mı?” şeklindeki sorusuna,“Evet, yaşıyor, kesinlikle yaşıyor,” yanıtını verdi.
‘Nükleer silahların yayılması ve deneme yasağı görüşüldü’
Nikonov, ziyaret sırasında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer deneme yasağına ilişkin konuların da gündeme geldiğini söyledi.
Elbette tüm bu konuları ele aldık. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimi ve nükleer denemelere getirilen mevcut yasak taraflar arasında tartışıldı.
‘Stratejik istikrar ve Ukrayna konusu da görüşüldü’
Rusya Devlet Duması heyetinin ABD’li muhataplarıyla geniş bir gündemi görüştüğünü belirten Nikonov, “Stratejik istikrar sorunlarıyla ilgili çok geniş bir yelpazede meseleleri, doğal olarak Ukrayna ile bağlantılı konuları da görüştük” dedi.
‘Ziyaret, Washington’ın siyasi iradesini gösteriyor’
Nikonov, Rus milletvekillerinin ABD’ye davet edilmesini, Amerikan yönetiminin Moskova ile ilişkileri ileriye taşımaya hazır olduğunun bir işareti olarak değerlendirdi.
Bizim açımızdan açık olan şu ki, Kongre Üyesi Anna Paulina Luna, ABD Başkanı Donald Trump’a ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance’e son derece yakın bir isim. Bunu onun kişisel inisiyatifi olarak görmek pek mümkün değil. Ziyaretin arkasında Washington’daki üst düzey siyasi irade söz konusu.