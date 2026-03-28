Rus vekil Nikonov: Rus parlamento heyetinin ABD ziyareti tarihi nitelik taşıyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Nikonov, Rus parlamento heyetinin Washington ziyaretini... 28.03.2026, Sputnik Türkiye

Nikonov, gazetecilere yaptığı açıklamada, temaslarda stratejik istikrar, Ukrayna, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer deneme yasağı gibi başlıkların ele alındığını belirterek, ziyareti ABD yönetiminin Moskova ile ilişkilerde ilerleme iradesinin göstergesi olarak değerlendirdi.‘Kongre’de Duma ile temas grubu kurulacak’Nikonov, ABD Kongresi’nde Rusya Devlet Duması ile etkileşim için bir grubun oluşturulacağını söyledi.‘Tarihi bir dönüm noktas anlamında büyük bir atılım beklenmemeli’Nikonov, Rus parlamenterlerin ABD’ye ilk ziyaretinden “tarihi bir dönüm noktası” anlamında büyük bir atılım beklenmemesi gerektiğini vurguladı.‘Anchorage ruhu kesinlikle yaşıyor’Nikonov, bir gazetecinin “Anchorage ruhu hala canlı mı?” şeklindeki sorusuna,“Evet, yaşıyor, kesinlikle yaşıyor,” yanıtını verdi.‘Nükleer silahların yayılması ve deneme yasağı görüşüldü’Nikonov, ziyaret sırasında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer deneme yasağına ilişkin konuların da gündeme geldiğini söyledi.‘Stratejik istikrar ve Ukrayna konusu da görüşüldü’Rusya Devlet Duması heyetinin ABD’li muhataplarıyla geniş bir gündemi görüştüğünü belirten Nikonov, “Stratejik istikrar sorunlarıyla ilgili çok geniş bir yelpazede meseleleri, doğal olarak Ukrayna ile bağlantılı konuları da görüştük” dedi.‘Ziyaret, Washington’ın siyasi iradesini gösteriyor’Nikonov, Rus milletvekillerinin ABD’ye davet edilmesini, Amerikan yönetiminin Moskova ile ilişkileri ileriye taşımaya hazır olduğunun bir işareti olarak değerlendirdi.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

