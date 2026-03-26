Rus vekil Çernışov: ABD’li kongre üyeleriyle diyaloğun başlangıcı umut verici

Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Boris Çernışov, Washington’da ABD Kongresi üyeleriyle yapılan görüşmelerin ilk gününde tüm kritik başlıkları ele... 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T22:49+0300

Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı ve Liberal Demokrat Parti (LDPR) üyesi Boris Çernışov, 26 Mart’ta ABD Kongresi üyeleriyle gerçekleştirilen görüşmelerin ilk gününe ilişkin değerlendirmesinde, diyaloğun başlangıcının “çok umut verici” olduğunu ifade ederek, bir günde tüm meselelerin çözülemeyeceğini ancak bazı kongre üyelerinin oldukça iyimser bir tutum sergilediğini ve Rus tarafının argümanları ile tekliflerini dinlemeye hazır olduğunu vurguladı.Çernışov, Amerikalı muhataplarıyla özellikle ekonomi ve uluslararası güvenlik alanlarında ortak çalışmaya dair Rus tarafının bakış açısını paylaştığını aktardı.Çernışov, ilk adımlardan biri olarak yaptırımların kaldırılmasını ve uluslararası iş birliği ile tarihsel hafızanın korunmasına odaklanan AHO “Avrasya” adlı sivil toplum kuruluşunun Washington’da ofis açmasını önerdiğini belirtti. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı’na ilişkin bilimsel-tarihsel bir konferans ile göç konularında deneyim paylaşımına yönelik bir forum dahil olmak üzere bir dizi ortak etkinlik önerdiğini, ABD’li kongre üyelerini de Zafer Günü kutlamaları için Moskova’ya davet ettiğini ifade etti.LDPR temsilcisi olarak Çernışov, görüşmede parti lideri ve Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy’e BM Genel Kurulu etkinlikleri için ABD vizesi verilmemesini “kabul edilemez” bulduklarını vurguladı. Çernışov, Washington’da ABD tarafıyla temasların ertesi gün de süreceğini, bir dizi ikili görüşmenin planlandığını belirterek, dönüşte ziyaretin sonuçları hakkında Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’e rapor sunacaklarını kaydetti.

