Rus vekil Çernışov: ABD’li kongre üyeleriyle diyaloğun başlangıcı umut verici
Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Boris Çernışov, Washington’da ABD Kongresi üyeleriyle yapılan görüşmelerin ilk gününde tüm kritik başlıkları ele... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Boris Çernışov, Washington’da ABD Kongresi üyeleriyle yapılan görüşmelerin ilk gününde tüm kritik başlıkları ele aldıklarını, bazı kongre üyelerinin yaptırımların kaldırılması ve iş birliğine yönelik Rus önerilerini dinlemeye açık olduğunu belirterek, süreci “umut verici bir başlangıç” olarak niteledi.
Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı ve Liberal Demokrat Parti (LDPR) üyesi Boris Çernışov, 26 Mart’ta ABD Kongresi üyeleriyle gerçekleştirilen görüşmelerin ilk gününe ilişkin değerlendirmesinde, diyaloğun başlangıcının “çok umut verici” olduğunu ifade ederek, bir günde tüm meselelerin çözülemeyeceğini ancak bazı kongre üyelerinin oldukça iyimser bir tutum sergilediğini ve Rus tarafının argümanları ile tekliflerini dinlemeye hazır olduğunu vurguladı.
Bir günde hiçbir şey çözülemez ama bazı kongre üyelerinin çok iyimser olduğunu ve bizim argümanlarımızı, önerilerimizi dinlemeye hazır olduklarını görüyoruz. Önemli gördüğümüz tüm konulara değinmeyi başardık.
Çernışov, Amerikalı muhataplarıyla özellikle ekonomi ve uluslararası güvenlik alanlarında ortak çalışmaya dair Rus tarafının bakış açısını paylaştığını aktardı.
Çernışov, ilk adımlardan biri olarak yaptırımların kaldırılmasını ve uluslararası iş birliği ile tarihsel hafızanın korunmasına odaklanan AHO “Avrasya” adlı sivil toplum kuruluşunun Washington’da ofis açmasını önerdiğini belirtti. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı’na ilişkin bilimsel-tarihsel bir konferans ile göç konularında deneyim paylaşımına yönelik bir forum dahil olmak üzere bir dizi ortak etkinlik önerdiğini, ABD’li kongre üyelerini de Zafer Günü kutlamaları için Moskova’ya davet ettiğini ifade etti.
LDPR temsilcisi olarak Çernışov, görüşmede parti lideri ve Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy’e BM Genel Kurulu etkinlikleri için ABD vizesi verilmemesini “kabul edilemez” bulduklarını vurguladı.
Görüşmelerde net bir pozisyon ortaya koydum: Slutskiy’nin BM ve diğer uluslararası kuruluşlardaki çalışmalara katılabilmesi için üzerindeki tüm yaptırımlar kaldırılmalı ve kendisine vize verilmelidir.
Çernışov, Washington’da ABD tarafıyla temasların ertesi gün de süreceğini, bir dizi ikili görüşmenin planlandığını belirterek, dönüşte ziyaretin sonuçları hakkında Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’e rapor sunacaklarını kaydetti.