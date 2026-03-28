Kosova-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yla oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, Kosova-Türkiye maçının hakemi Michael Oliver oldu.31 Mart Salı günü Priştine’deki Fadil Vokrri Stadı’nda TSİ 21.45’te başlayacak maçta Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/turkiye--kosova-macinda-hakem-bayildi-1100561534.html

