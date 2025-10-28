https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/turkiye--kosova-macinda-hakem-bayildi-1100561534.html
Türkiye – Kosova maçında hakem bayıldı
Türkiye – Kosova maçında hakem bayıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye – Kosova maçının hakemi Michalina Diakow ulusal marş sırasında bayıldı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T20:46+0300
2025-10-28T20:46+0300
2025-10-28T20:46+0300
spor
kosova
türkiye
türkiye cumhuriyeti
türkiye futbol federasyonu
maç
maç yayını
tarihi maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100561360_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_c2d86b2a7e3630cb542a3863032b25f1.jpg
UEFA Uluslar B Ligi B Ligi play-out rövanş maçında Türkiye ve Kosova, İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Maç öncesi ulusal marşlar okunurken, müsabakanın orta hakemi Michalina Diakow fenalaşarak yere düştü. Soyunma odasına götürülen hakem Diakow'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.Futbolseverler, heyecan dolu mücadeleyi 20.00’de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/tff-duyurdu-bahis-oynayan-152-hakem-disipline-sevk-edildi-1100561186.html
kosova
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100561360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2115bc49281030c4e11bb3bcaa849b14.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kosova, türkiye, türkiye cumhuriyeti, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını, tarihi maç
kosova, türkiye, türkiye cumhuriyeti, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını, tarihi maç
Türkiye – Kosova maçında hakem bayıldı
Türkiye – Kosova maçının hakemi Michalina Diakow ulusal marş sırasında bayıldı.
UEFA Uluslar B Ligi B Ligi play-out rövanş maçında Türkiye ve Kosova, İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı.
Maç öncesi ulusal marşlar okunurken, müsabakanın orta hakemi Michalina Diakow fenalaşarak yere düştü. Soyunma odasına götürülen hakem Diakow'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Futbolseverler, heyecan dolu mücadeleyi 20.00’de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.