Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/turkiye--kosova-macinda-hakem-bayildi-1100561534.html
Türkiye – Kosova maçında hakem bayıldı
Türkiye – Kosova maçında hakem bayıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye – Kosova maçının hakemi Michalina Diakow ulusal marş sırasında bayıldı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T20:46+0300
2025-10-28T20:46+0300
spor
kosova
türkiye
türkiye cumhuriyeti
türkiye futbol federasyonu
maç
maç yayını
tarihi maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100561360_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_c2d86b2a7e3630cb542a3863032b25f1.jpg
UEFA Uluslar B Ligi B Ligi play-out rövanş maçında Türkiye ve Kosova, İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Maç öncesi ulusal marşlar okunurken, müsabakanın orta hakemi Michalina Diakow fenalaşarak yere düştü. Soyunma odasına götürülen hakem Diakow'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.Futbolseverler, heyecan dolu mücadeleyi 20.00’de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/tff-duyurdu-bahis-oynayan-152-hakem-disipline-sevk-edildi-1100561186.html
kosova
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100561360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2115bc49281030c4e11bb3bcaa849b14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kosova, türkiye, türkiye cumhuriyeti, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını, tarihi maç
kosova, türkiye, türkiye cumhuriyeti, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını, tarihi maç

Türkiye – Kosova maçında hakem bayıldı

20:46 28.10.2025
© AA / Lokman İlhanTürkiye-Kosova maçı
Türkiye-Kosova maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
© AA / Lokman İlhan
Abone ol
Türkiye – Kosova maçının hakemi Michalina Diakow ulusal marş sırasında bayıldı.
UEFA Uluslar B Ligi B Ligi play-out rövanş maçında Türkiye ve Kosova, İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı.
Maç öncesi ulusal marşlar okunurken, müsabakanın orta hakemi Michalina Diakow fenalaşarak yere düştü. Soyunma odasına götürülen hakem Diakow'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Futbolseverler, heyecan dolu mücadeleyi 20.00’de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
SPOR
TFF duyurdu: Bahis oynayan 152 hakem disipline sevk edildi
20:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала