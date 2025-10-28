https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/turkiye--kosova-macinda-hakem-bayildi-1100561534.html

Türkiye – Kosova maçında hakem bayıldı

Türkiye – Kosova maçının hakemi Michalina Diakow ulusal marş sırasında bayıldı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar B Ligi B Ligi play-out rövanş maçında Türkiye ve Kosova, İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Maç öncesi ulusal marşlar okunurken, müsabakanın orta hakemi Michalina Diakow fenalaşarak yere düştü. Soyunma odasına götürülen hakem Diakow'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.Futbolseverler, heyecan dolu mücadeleyi 20.00’de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

