Fico’dan AB’ye rest: Ukrayna’ya ayrıcalık olursa Rusya'ya yönelik yaptırımları veto ederiz
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Komisyonu'nun petrol konusunda Ukrayna'yı Slovakya'nın önüne koyması halinde, Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketini... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T23:11+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/orban-drujba-boru-hatti-uzerinden-petrol-transitine-yeniden-baslanana-kadar-ukraynaya-dogalgaz-1104485226.html
slovakya, robert fico, avrupa komisyonu, ukrayna, drujba petrol boru hattı, avrupa birliği, ab, rusya, macaristan, avrupa
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Komisyonu’nun petrol konusunda Ukrayna’yı Slovakya’nın önüne koyması halinde, Rusya’ya yönelik 20’nci yaptırım paketini ve Kiev’in hızlandırılmış AB üyelik sürecini desteklemeyeceklerini açıkladı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu’nun petrol sevkiyatı konusunda Ukrayna’ya öncelik vermesi durumunda, ülkesinin Rusya’ya karşı hazırlanmakta olan yeni yaptırım paketini bloke edeceğini belirtti.
Eğer Avrupa Komisyonu, Slovakya’ya kıyasla Ukrayna’ya öncelik vermeye hazırlanıyorsa, Rusya’ya yşnelik 20’nci yaptırım paketine desteğimizi veya Ukrayna’nın gerekli kriterleri yerine getirmeden Avrupa Birliği’ne hızlı kabulüne onay vermemizi unutabilir.
Başbakan, Rusya’dan petrol taşıyan ‘Drujba’ boru hattı üzerinden yapılan sevkiyatın yalnızca Slovakya ve Macaristan’ı değil, tüm Orta Avrupa’yı ilgilendirdiğini vurguladı. Fico’ya göre, boru hattı tam kapasite çalışıyor olsaydı, bugün yüksek akaryakıt fiyatları gibi bir sorun yaşanmayacaktı.
Ocak ayı sonunda Kiev, "Rus saldırıları nedeniyle oluşan hasarı" gerekçe göstererek ‘Drujba’ hattı üzerinden Slovakya ve Macaristan'a petrol akışını durdurmuştu. Buna karşılık Budapeşte, dizel ve gaz sevkiyatını kesmiş, Rusya’ya yönelik 20’nci yaptırım paketini ve Ukrayna'ya AB'den verilecek 90 milyar euroluk krediyi bloke etmişti.
Son haftalarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Mavi Akım’ ve ‘TürkAkım’ doğalgaz hatlarının altyapısına yönelik saldırıları artırdığı gözlemleniyor. Özellikle TürkAkım hattı, Macaristan’a doğal gaz tedarikinde kritik önem taşıyor.