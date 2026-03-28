Fico’dan AB’ye rest: Ukrayna’ya ayrıcalık olursa Rusya'ya yönelik yaptırımları veto ederiz

Fico’dan AB’ye rest: Ukrayna’ya ayrıcalık olursa Rusya'ya yönelik yaptırımları veto ederiz

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Komisyonu'nun petrol konusunda Ukrayna'yı Slovakya'nın önüne koyması halinde, Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketini...

2026-03-28T23:11+0300

2026-03-28T23:11+0300

2026-03-28T23:11+0300

Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu’nun petrol sevkiyatı konusunda Ukrayna’ya öncelik vermesi durumunda, ülkesinin Rusya’ya karşı hazırlanmakta olan yeni yaptırım paketini bloke edeceğini belirtti.Başbakan, Rusya’dan petrol taşıyan ‘Drujba’ boru hattı üzerinden yapılan sevkiyatın yalnızca Slovakya ve Macaristan’ı değil, tüm Orta Avrupa’yı ilgilendirdiğini vurguladı. Fico’ya göre, boru hattı tam kapasite çalışıyor olsaydı, bugün yüksek akaryakıt fiyatları gibi bir sorun yaşanmayacaktı.Ocak ayı sonunda Kiev, "Rus saldırıları nedeniyle oluşan hasarı" gerekçe göstererek ‘Drujba’ hattı üzerinden Slovakya ve Macaristan'a petrol akışını durdurmuştu. Buna karşılık Budapeşte, dizel ve gaz sevkiyatını kesmiş, Rusya’ya yönelik 20’nci yaptırım paketini ve Ukrayna'ya AB'den verilecek 90 milyar euroluk krediyi bloke etmişti.Son haftalarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Mavi Akım’ ve ‘TürkAkım’ doğalgaz hatlarının altyapısına yönelik saldırıları artırdığı gözlemleniyor. Özellikle TürkAkım hattı, Macaristan’a doğal gaz tedarikinde kritik önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/orban-drujba-boru-hatti-uzerinden-petrol-transitine-yeniden-baslanana-kadar-ukraynaya-dogalgaz-1104485226.html

slovakya

ukrayna

rusya

macaristan

Sputnik Türkiye

slovakya, robert fico, avrupa komisyonu, ukrayna, drujba petrol boru hattı, avrupa birliği, ab, rusya, macaristan, avrupa