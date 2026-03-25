Orban: Drujba boru hattı üzerinden petrol transitine yeniden başlanana kadar Ukrayna'ya doğalgaz tedarikini durduracağız
Orban: Drujba boru hattı üzerinden petrol transitine yeniden başlanana kadar Ukrayna'ya doğalgaz tedarikini durduracağız
Macaristan Başbakanı Orban, Drujba boru hattı üzerinden petrol transitine yeniden başlanıncaya kadar Ukrayna'ya doğalgaz tedarikinin durdurulacağını duyurdu. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T12:37+0300
2026-03-25T12:37+0300
2026-03-25T13:07+0300
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Drujba boru hattı üzerinden petrol transitine yeniden başlanıncaya kadar Ukrayna'ya doğalgaz tedarikinin durdurulacağını belirtti.Orban, Facebook sitesinden paylaştığı videolu mesajında, "Ablukayı kırmak ve Macaristan'ın enerji tedarikini güvence altına almak için yeni önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, Ukrayna petrol tedarik edene kadar doğalgaz tedarikini kademeli olarak durduracağız" ifadelerini kullandı.Kiev'in güneyden Macaristan'a petrol sağlayan boru hattına da saldırmaya çalıştığını, bu nedenle rezerv oluşturmanın gerekli olduğunu belirten Orban, "Ukrayna'ya doğalgaz sağlamak yerine, artık Macaristan'daki doğalgaz depolama tesislerini dolduracağız" vurgusunu yaptı.Orban daha önce Budapeşte'nin sadece petrol tedarikinin yeniden sağlanmasına değil, aynı zamanda Kiev'den boru hattı ablukasının tekrarlanmayacağına dair güvencelere de ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.Macaristan ve Ukrayna arasındaki kriz, Kiev’in ocak ayı sonunda “Rus saldırılarının hatlara zarar verdiği” gerekçesiyle ‘Drujba’ üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya petrol akışını durdurmasıyla başlamıştı. Budapeşte, dizel yakıt tedarikini durdurarak ve ardından Moskova'ya karşı uygulanan 20. yaptırım paketini ve AB'nin Ukrayna'ya verdiği 90 milyar euroluk krediyi bloke ederek karşılık vermişti.Kiev, Budapeşte’nin satın aldığı Rus petrolünün transit geçişini durdururken Macaristan ise Ukrayna ekonomisinin kritik derecede bağımlı olduğu doğalgaz ve elektrik tedarikini kesmekle tehdit ediyor.Rakamlarla: 2025 yılında Macaristan, Ukrayna'nın doğalgaz ithalatının yüzde 45'ini karşılıyordu. Şubat 2026'da ise Macaristan'ın Ukrayna'nın elektrik ithalatındaki payı yüzde 50'ye ulaştı. Bu yöndeki söylemler sadece ‘tehdit’ olmayıp, Ukrayna’nın enerji sisteminde ciddi kıtlığa yol açabilecek bir kaldıraç niteliği taşıyor.
macaristan, viktor orban, ukrayna, budapeşte, kiev, petrol, drujba petrol boru hattı, doğalgaz, elektrik
Orban: Drujba boru hattı üzerinden petrol transitine yeniden başlanana kadar Ukrayna'ya doğalgaz tedarikini durduracağız
12:37 25.03.2026 (güncellendi: 13:07 25.03.2026)
Macaristan Başbakanı Orban, Drujba boru hattı üzerinden petrol transitine yeniden başlanıncaya kadar Ukrayna'ya doğalgaz tedarikinin durdurulacağını duyurdu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Drujba boru hattı üzerinden petrol transitine yeniden başlanıncaya kadar Ukrayna'ya doğalgaz tedarikinin durdurulacağını belirtti.
Orban, Facebook sitesinden paylaştığı videolu mesajında, "Ablukayı kırmak ve Macaristan'ın enerji tedarikini güvence altına almak için yeni önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, Ukrayna petrol tedarik edene kadar doğalgaz tedarikini kademeli olarak durduracağız" ifadelerini kullandı.
Kiev'in güneyden Macaristan'a petrol sağlayan boru hattına da saldırmaya çalıştığını, bu nedenle rezerv oluşturmanın gerekli olduğunu belirten Orban, "Ukrayna'ya doğalgaz sağlamak yerine, artık Macaristan'daki doğalgaz depolama tesislerini dolduracağız" vurgusunu yaptı.
Orban daha önce Budapeşte'nin sadece petrol tedarikinin yeniden sağlanmasına değil, aynı zamanda Kiev'den boru hattı ablukasının tekrarlanmayacağına dair güvencelere de ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.
Macaristan ve Ukrayna arasındaki kriz, Kiev’in ocak ayı sonunda “Rus saldırılarının hatlara zarar verdiği” gerekçesiyle ‘Drujba’ üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya petrol akışını durdurmasıyla başlamıştı. Budapeşte, dizel yakıt tedarikini durdurarak ve ardından Moskova'ya karşı uygulanan 20. yaptırım paketini ve AB'nin Ukrayna'ya verdiği 90 milyar euroluk krediyi bloke ederek karşılık vermişti.
Kiev, Budapeşte’nin satın aldığı Rus petrolünün transit geçişini durdururken Macaristan ise Ukrayna ekonomisinin kritik derecede bağımlı olduğu doğalgaz ve elektrik tedarikini kesmekle tehdit ediyor.
Rakamlarla: 2025 yılında Macaristan, Ukrayna'nın doğalgaz ithalatının yüzde 45'ini karşılıyordu. Şubat 2026'da ise Macaristan'ın Ukrayna'nın elektrik ithalatındaki payı yüzde 50'ye ulaştı. Bu yöndeki söylemler sadece ‘tehdit’ olmayıp, Ukrayna’nın enerji sisteminde ciddi kıtlığa yol açabilecek bir kaldıraç niteliği taşıyor.