Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/orban-drujba-boru-hatti-uzerinden-petrol-transitine-yeniden-baslanana-kadar-ukraynaya-dogalgaz-1104485226.html
Orban: Drujba boru hattı üzerinden petrol transitine yeniden başlanana kadar Ukrayna'ya doğalgaz tedarikini durduracağız
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Drujba boru hattı üzerinden petrol transitine yeniden başlanıncaya kadar Ukrayna'ya doğalgaz tedarikinin durdurulacağını duyurdu. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T12:37+0300
2026-03-25T13:07+0300
dünya
macaristan
viktor orban
ukrayna
budapeşte
kiev
petrol
drujba petrol boru hattı
doğalgaz
elektrik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:734:414_1920x0_80_0_0_7cb945081f4ca8459f9f6cd78d2aa443.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:656:491_1920x0_80_0_0_d137f9563517148c59d779b03f33bc54.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
macaristan, viktor orban, ukrayna, budapeşte, kiev, petrol, drujba petrol boru hattı, doğalgaz, elektrik
macaristan, viktor orban, ukrayna, budapeşte, kiev, petrol, drujba petrol boru hattı, doğalgaz, elektrik

© AP Photo / Denes ErdosViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Abone ol
Macaristan Başbakanı Orban, Drujba boru hattı üzerinden petrol transitine yeniden başlanıncaya kadar Ukrayna'ya doğalgaz tedarikinin durdurulacağını duyurdu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Drujba boru hattı üzerinden petrol transitine yeniden başlanıncaya kadar Ukrayna'ya doğalgaz tedarikinin durdurulacağını belirtti.
Orban, Facebook sitesinden paylaştığı videolu mesajında, "Ablukayı kırmak ve Macaristan'ın enerji tedarikini güvence altına almak için yeni önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, Ukrayna petrol tedarik edene kadar doğalgaz tedarikini kademeli olarak durduracağız" ifadelerini kullandı.
Kiev'in güneyden Macaristan'a petrol sağlayan boru hattına da saldırmaya çalıştığını, bu nedenle rezerv oluşturmanın gerekli olduğunu belirten Orban, "Ukrayna'ya doğalgaz sağlamak yerine, artık Macaristan'daki doğalgaz depolama tesislerini dolduracağız" vurgusunu yaptı.
Orban daha önce Budapeşte'nin sadece petrol tedarikinin yeniden sağlanmasına değil, aynı zamanda Kiev'den boru hattı ablukasının tekrarlanmayacağına dair güvencelere de ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.
Macaristan ve Ukrayna arasındaki kriz, Kiev’in ocak ayı sonunda “Rus saldırılarının hatlara zarar verdiği” gerekçesiyle ‘Drujba’ üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya petrol akışını durdurmasıyla başlamıştı. Budapeşte, dizel yakıt tedarikini durdurarak ve ardından Moskova'ya karşı uygulanan 20. yaptırım paketini ve AB'nin Ukrayna'ya verdiği 90 milyar euroluk krediyi bloke ederek karşılık vermişti.
Kiev, Budapeşte’nin satın aldığı Rus petrolünün transit geçişini durdururken Macaristan ise Ukrayna ekonomisinin kritik derecede bağımlı olduğu doğalgaz ve elektrik tedarikini kesmekle tehdit ediyor.
Rakamlarla: 2025 yılında Macaristan, Ukrayna'nın doğalgaz ithalatının yüzde 45'ini karşılıyordu. Şubat 2026'da ise Macaristan'ın Ukrayna'nın elektrik ithalatındaki payı yüzde 50'ye ulaştı. Bu yöndeki söylemler sadece ‘tehdit’ olmayıp, Ukrayna’nın enerji sisteminde ciddi kıtlığa yol açabilecek bir kaldıraç niteliği taşıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала