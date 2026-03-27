APP plaka ile standart plaka farkı açıklandı: EGM’den sürücülere önemli uyarı

EGM Trafik Başkanı Ümit Mutlu, APP plaka ile standart plaka arasındaki farklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mühür ve güvenlik işaretleri bulunan... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

EGM Trafik Başkanı Ümit Mutlu, sürücüler arasında sıkça tartışılan APP plaka ve standart plaka farkına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konya Yolu’ndaki trafik kontrol noktasında konuşan Mutlu, standart dışı plakalarla yasal plakaların karıştırılmaması için teknik detayları paylaştı.Geçerli plakanın kriterleri açıklandıTürkiye’de araç tescil plakalarının basımının yetkili kuruluş olan TŞOF ve yetkilendirdiği şoför odaları tarafından yapıldığını hatırlatan Mutlu, geçerli bir plakanın taşıması gereken unsurları sıraladı.Mutlu, "Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor. Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır. Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli. Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almaktadır" ifadelerini kullandı.Ayrıca 1 Ocak 2024 itibarıyla basılan plakalara karekod ve 12 haneli seri numarası eklendiğini belirten Mutlu, karekod bulunmamasının plakanın sahte olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.Kalın harfli plakalar geçerliSürücüler arasında kafa karışıklığına neden olan harf ve rakam kalınlığı konusuna da açıklık getiren Mutlu, mühür ve güvenlik işaretleri bulunan plakaların geçerli olduğunu ifade etti.Mutlu, "Plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü, diğer güvenlik işaretleri var ancak harf ve rakamlar normal standarttan biraz daha kalın. Bu plakalar da geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde bu kalın harfli plakalar için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır" dedi.Asıl hedef sahte plakalarDenetimlerin odak noktasının sahte plakalar olduğunu vurgulayan Mutlu, mühür ve güvenlik işareti bulunmayan plakaların basımının ve kullanımının suç teşkil ettiğini söyledi.Denetimler 1 Nisan sonrası sıkılaşacakMutlu, 1 Nisan itibarıyla mühürsüz plakalara yönelik denetimlerin başlayacağını hatırlatarak sürücülere uyarıda bulundu."Tekrar vurgulamak istiyorum, plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve güvenlik işareti varsa, vatandaşlarımız harf ve rakam kalınlığı nedeniyle şoför odalarına gitmeye gerek duymasın, bu plakalarını değiştirmesin. Bu plakalar geçerli kabul edilecek ve denetimlerde cezai işleme tabi tutulmayacak." ifadelerini kullanan Mutlu, vatandaşların plakalarındaki güvenlik unsurlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

