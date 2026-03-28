8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 50 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı'nın 8 ilde düzenlediği dolandırıcılık operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı. Şüphelilerin kamu görevlisi veya avukat gibi...
2026-03-28T16:13+0300
İçişleri Bakanlığı’nın 8 ilde düzenlediği dolandırıcılık operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı, 50’si tutuklandı. Şüphelilerin kamu görevlisi veya avukat gibi davranarak, sahte siteler ve 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 50’si tutuklanırken, 8’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Yapılan incelemelerde zanlıların hesaplarında toplam 810 milyon TL’lik hareket tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı, şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi ya da avukat olarak tanıttıklarını, araç muayene hizmeti adı altında sahte internet siteleri kurduklarını ve 'sazan sarmalı' yöntemiyle gayrimenkul satışı yaparak halkı dolandırdıklarını açıkladı.
Yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatılırken, yetkililer dolandırıcılık suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.