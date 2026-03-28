8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 50 kişi tutuklandı

8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 50 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'nın 8 ilde düzenlediği dolandırıcılık operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı. Şüphelilerin kamu görevlisi veya avukat gibi... 28.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-28T16:13+0300

2026-03-28T16:13+0300

2026-03-28T16:13+0300

8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 50’si tutuklanırken, 8’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Yapılan incelemelerde zanlıların hesaplarında toplam 810 milyon TL’lik hareket tespit edildi.İçişleri Bakanlığı, şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi ya da avukat olarak tanıttıklarını, araç muayene hizmeti adı altında sahte internet siteleri kurduklarını ve 'sazan sarmalı' yöntemiyle gayrimenkul satışı yaparak halkı dolandırdıklarını açıkladı.Yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatılırken, yetkililer dolandırıcılık suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/dmmden-yapay-zeka-uyarisi-bayramda-dolandiricilarin-tuzagina-dusmeyin--1104337617.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, tapu dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı