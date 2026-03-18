DMM'den, 'yapay zeka' uyarısı: Bayramda dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

DMM'den, 'yapay zeka' uyarısı: Bayramda dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

Sputnik Türkiye

DMM, bayramda sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapay zeka içerikleri barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılıklara karşı uyardı.

2026-03-18T10:45+0300

2026-03-18T10:45+0300

2026-03-18T10:45+0300

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bayram öncesinde bir uyarı yayımlayarak sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmasını istedi. Tanıdıklarınızdan geliyor izlenimi verebilirlerDMM'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden, tanıdıklarınızdan ya da kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi verilen ve yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu görülmektedir. Bu tür içeriklerle sahte bağlantılara yönlendirilen kullanıcıların kişisel ve finansal bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır. Vatandaşlarımızın kaynağı doğrulanamayan içeriklere itibar etmemesi, şüpheli bağlantılara erişim sağlamaması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması önemle rica olunur."

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dezenformasyonla mücadele merkezi, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, ramazan bayramı