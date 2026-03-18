DMM'den, 'yapay zeka' uyarısı: Bayramda dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
DMM, bayramda sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapay zeka içerikleri barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılıklara karşı uyardı. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T10:45+0300
dezenformasyonla mücadele merkezi
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
ramazan bayramı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bayram öncesinde bir uyarı yayımlayarak sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmasını istedi. Tanıdıklarınızdan geliyor izlenimi verebilirlerDMM'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden, tanıdıklarınızdan ya da kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi verilen ve yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu görülmektedir. Bu tür içeriklerle sahte bağlantılara yönlendirilen kullanıcıların kişisel ve finansal bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır. Vatandaşlarımızın kaynağı doğrulanamayan içeriklere itibar etmemesi, şüpheli bağlantılara erişim sağlamaması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması önemle rica olunur."
