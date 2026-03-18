Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/dmmden-yapay-zeka-uyarisi-bayramda-dolandiricilarin-tuzagina-dusmeyin--1104337617.html
DMM'den, 'yapay zeka' uyarısı: Bayramda dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
Sputnik Türkiye
DMM, bayramda sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapay zeka içerikleri barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılıklara karşı uyardı. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
dezenformasyonla mücadele merkezi
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
ramazan bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f5ac1e8c6d16620684357987558ccd0e.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bayram öncesinde bir uyarı yayımlayarak sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmasını istedi. Tanıdıklarınızdan geliyor izlenimi verebilirlerDMM'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden, tanıdıklarınızdan ya da kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi verilen ve yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu görülmektedir. Bu tür içeriklerle sahte bağlantılara yönlendirilen kullanıcıların kişisel ve finansal bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır. Vatandaşlarımızın kaynağı doğrulanamayan içeriklere itibar etmemesi, şüpheli bağlantılara erişim sağlamaması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması önemle rica olunur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/dmm-savasa-hazirlik-iddialarina-yanit-verdi-1104080422.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bd939dbcef320e36b3edecd0f4dc2ff5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
10:45 18.03.2026
© AACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2026
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала