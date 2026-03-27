Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Kupanın maç programı açıklandı
Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Kupanın maç programı açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programını duyurdu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar 21-23...
2026-03-27T17:14+0300
2026-03-27T17:14+0300
2026-03-27T17:14+0300
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı kapsamında ilk mücadele 21 Nisan Salı günü oynanacak. Konyaspor ve Fenerbahçe saat 20.30’da Konya’da karşı karşıya gelecek.22 Nisan Çarşamba günü ise Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Mücadele saat 20.30’da başlayacak.23 Nisan Perşembe günü oynanacak ilk maçta Samsunspor ve Trabzonspor saat 18.45’te karşılaşacak.Günün son karşılaşmasında ise Beşiktaş, sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. Mücadele saat 20.45’te başlayacak.
türkiye, kupa, ziraat türkiye kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
türkiye, kupa, ziraat türkiye kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Kupanın maç programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programını duyurdu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar 21-23 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı kapsamında ilk mücadele 21 Nisan Salı günü oynanacak. Konyaspor ve Fenerbahçe saat 20.30’da Konya’da karşı karşıya gelecek.
22 Nisan Çarşamba günü ise Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Mücadele saat 20.30’da başlayacak.
23 Nisan Perşembe günü oynanacak ilk maçta Samsunspor ve Trabzonspor saat 18.45’te karşılaşacak.
Günün son karşılaşmasında ise Beşiktaş, sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. Mücadele saat 20.45’te başlayacak.