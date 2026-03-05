Sergen Yalçın: 'Türkiye Kupası bizim ilk sıradaki hedefimiz, Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/sergen-yalcin-turkiye-kupasi-bizim-ilk-siradaki-hedefimiz-avrupaya-gitmenin-en-kolay-yolu-1104021235.html
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 4-1 yenerek grubunu yenilgisiz lider tamamladı ve çeyrek finale adını yazdırdı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basına açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Çaykur Rizespor'u 4-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Gruplar başladığında hedefimiz grubu birinci sırada bitirmekti. Bugün ilk hedefimize ulaştık. Türkiye Kupası bizim ilk sıradaki hedefimiz. Bizim için değerli, Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu. Buraya ağırlık veriyoruz. Buraya kadar iyi geldik. Bundan sonraki süreçte sonuna kadar gidip kupayı kazanmak istiyoruz. Umarım bundan sonrası bizim için kolay olur." diye konuştu.
Beşiktaş'ın aldığı istikrarlı sonuçlarla ilgili bir soruya Yalçın, "Başlangıçta lige adapte olmakta ve maç kazanmakta problemler yaşadık. Beşiktaş buna alışık değildir. Sonra toparlanma süreci oldu, transferler yaptık. Yoğun bakımdaydık odaya çıktık. Durumumuzu böyle düşünebilirsiniz. Hala istediğimiz konumda değiliz. Onu sağlamak için hepimiz çok çalışıyoruz. Çocuklar çok mücadele ediyorlar. Umarım bundan sonra Beşiktaş'ı olması gereken yere hep birlikte getiririz." ifadelerini kullandı.