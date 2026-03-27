Moğolistan Başbakanı Gombocavın Zandanshatar istifa etti

Sputnik Türkiye

Moğolistan Başbakanı Gombocavın Zandanshatar, iktidardaki Moğolistan Halk Partisi’nin kapalı oturumunda istifa dilekçesini sundu; karar parlamento komitesi ve... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T18:59+0300

Ikon haber sitesinin aktardığına göre, Moğolistan Başbakanı Gombocavın Zandanshatar, iktidardaki Moğolistan Halk Partisi’nin (MNP) yönetim konseyinin kapalı oturumunda görevinden istifa etmek için resmi başvurusunu yaptı. Gelişmeyi, partinin genel sekreteri Yangguugıyn Sodbaatar duyurdu.Sodbaatar, “Bugün MNP konsey toplantısında, küresel koşullar nedeniyle Moğolistan’daki sosyo‑ekonomik zorluklar ve parlamentonun çalışmalarının askıya alınmasıyla bağlantılı sorunlar ele alındı. Toplantı sırasında Başbakan Gombocavın Zandanshatar kendi inisiyatifiyle istifa dilekçesini sundu” ifadelerini kullandı.Genel sekreter, istifa sürecinin yürürlükteki mevzuata göre parlamentoda sonuçlanacağını belirtti. Başbakanın talebinin görüşülmesi için daimi parlamento komitesinin ve ortak genel oturumun bugün toplanması bekleniyor.Ekim ayında, Büyük Devlet Huralı’nın (parlamento) bazı milletvekilleri, henüz altı ay bile doldurmamış olan Zandanshatar’ı başbakanlık görevinden almak için girişimde bulunmuştu. Zandanshatar, söz konusu siyasi krizin, Moğol ekonomisi için kilit konumdaki kömür madenciliği sektöründeki yolsuzluk ve usulsüzlüklere karşı yürüttüğü mücadeleden rahatsız olan çevreler tarafından tetiklendiğini ima etmişti.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

