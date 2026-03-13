https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/asya-ulkeleri-petrol-rezervlerini-aciyor-avrupa-ve-kuzey-amerikadan-sonra-enerji-krizine-karsi-ilk-1104222456.html

Asya ülkeleri petrol rezervlerini açıyor: Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sonra enerji krizine karşı ilk adımlar

Asya ülkeleri petrol rezervlerini açıyor: Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sonra enerji krizine karşı ilk adımlar

Körfez'de savaş tüm şiddetiyle devam ederken İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını takiben petrol fiyatları yükseldi. Avrupa ve ABD ülkelerinin ardından bazı... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

İran’daki savaşın genişlemesiyle birlikte Hürmüz Boğazı’nda artan güvenlik riski, küresel enerji piyasalarında ciddi bir krizi tetikledi. Körfez’den dünyaya uzanan petrol ve gaz akışının aksaması, önce Avrupa ve ABD'de stratejik petrol rezervlerinin bir kısmının piyasaya sürmesine neden oldu. Avrupa ve ABD'yi Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere bazı Asya ülkeleri takip ederek stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürmeye başladı.

