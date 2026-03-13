Asya ülkeleri petrol rezervlerini açıyor: Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sonra enerji krizine karşı ilk adımlar
© SputnikDünya ve Ortadoğu’da petrol rezervleri infografik
© Sputnik
Abone ol
Körfez'de savaş tüm şiddetiyle devam ederken İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını takiben petrol fiyatları yükseldi. Avrupa ve ABD ülkelerinin ardından bazı Asya ülkeleri stratejik petrol rezervlerini enerji krizini önlemek için piyasaya sürmeye başladı.
İran’daki savaşın genişlemesiyle birlikte Hürmüz Boğazı’nda artan güvenlik riski, küresel enerji piyasalarında ciddi bir krizi tetikledi. Körfez’den dünyaya uzanan petrol ve gaz akışının aksaması, önce Avrupa ve ABD'de stratejik petrol rezervlerinin bir kısmının piyasaya sürmesine neden oldu.
Avrupa ve ABD'yi Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere bazı Asya ülkeleri takip ederek stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürmeye başladı.
Japonya:
Başbakan Sanae Takaichi’ye göre Japonya pazartesiden itibaren 80 milyon varil petrolü piyasaya sürecek. Bu miktar, ülkenin 254 günlük rezervinin 45 gününe denk geliyor.
Başbakan Sanae Takaichi’ye göre Japonya pazartesiden itibaren 80 milyon varil petrolü piyasaya sürecek. Bu miktar, ülkenin 254 günlük rezervinin 45 gününe denk geliyor.
Güney Kore:
Ülke 208 günlük petrol rezervine sahip. Hükümet ayrıca 6 milyon varil ek ham petrol temin etti ve IEA kararı doğrultusunda 22,46 milyon varil petrolü rezervlerden piyasaya süreceğini açıkladı.
Ülke 208 günlük petrol rezervine sahip. Hükümet ayrıca 6 milyon varil ek ham petrol temin etti ve IEA kararı doğrultusunda 22,46 milyon varil petrolü rezervlerden piyasaya süreceğini açıkladı.
Çin:
Analiz şirketi Kpler’e göre Çin’in yaklaşık 1,2 milyar varil petrol rezervi bulunuyor. Bu miktar, Orta Doğu’dan yapılan petrol ithalatının yaklaşık 203 gününe eşdeğer.
Analiz şirketi Kpler’e göre Çin’in yaklaşık 1,2 milyar varil petrol rezervi bulunuyor. Bu miktar, Orta Doğu’dan yapılan petrol ithalatının yaklaşık 203 gününe eşdeğer.
Tayvan:
En az 90 günlük ham petrol rezervi bulunuyor. Ancak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) rezervi yaklaşık 11 gün seviyesinde.
En az 90 günlük ham petrol rezervi bulunuyor. Ancak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) rezervi yaklaşık 11 gün seviyesinde.
Hindistan:
Batı basını tahminlerine göre ülkenin petrol stokları yaklaşık 25 gün.
Batı basını tahminlerine göre ülkenin petrol stokları yaklaşık 25 gün.
Endonezya:
Hükümet verilerine göre ülkenin petrol rezervi yaklaşık 21 gün.
Hükümet verilerine göre ülkenin petrol rezervi yaklaşık 21 gün.
Tayland:
Enerji Bakanlığına göre Tayland’ın 96 günlük petrol rezervi bulunuyor
Enerji Bakanlığına göre Tayland’ın 96 günlük petrol rezervi bulunuyor