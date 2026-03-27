Lisede deney sırasında patlama meydana geldi: 4 öğrenci yaralı
İstanbul'da bir lisede öğrenciler laboratuvarda deney yaparken patlama meydana geldi. 4 öğrenci yaralandı. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T16:13+0300
İstanbul Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesi'ndeki laboratuvarda deney sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 4 öğrenci yüzlerinden ve ellerinden yaralandı. Öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Deney sırasında patlama meydana geldiBeylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki lisede, öğrencilerin kimya laboratuvarında gazların tepkimesiyle ilgili deney yaptıkları sırada ufak çaplı patlama oldu. Deney yapan 4 öğrenci, yüzlerinden ve ellerinden hafif yaralandı. İhbar üzerine okula polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan öğrencilerden 2'si ayakta tedavi edilirken, 2 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/ilkokulda-kar-spreyi-panigi-30-ogrenci-hastanelik-oldu--1104495955.html
16:02 27.03.2026 (güncellendi: 16:13 27.03.2026)
Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki lisede, öğrencilerin kimya laboratuvarında gazların tepkimesiyle ilgili deney yaptıkları sırada ufak çaplı patlama oldu. Deney yapan 4 öğrenci, yüzlerinden ve ellerinden hafif yaralandı. İhbar üzerine okula polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan öğrencilerden 2'si ayakta tedavi edilirken, 2 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.