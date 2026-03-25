İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İlkokulda kar spreyi paniği: 30 öğrenci hastanelik oldu
İlkokulda kar spreyi paniği: 30 öğrenci hastanelik oldu
Bingöl'de bir ilkokulda dördüncü sınıf öğrencisi düğünlerde kullanılan spreyi okula getirdi. Sınıfta sprey sıkılınca 30 öğrenci hastanelik oldu.
15:21 25.03.2026
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
Bingöl'de bir ilkokulda dördüncü sınıf öğrencisi düğünlerde kullanılan spreyi okula getirdi. Sınıfta sprey sıkılınca 30 öğrenci hastanelik oldu.
Bingöl'de 4. sınıfta okuyan bir öğrenci yanında getirdiği ve düğünlerde kullanılan 'kar spreyini' sıkınca sınıftaki 30 öğrenci hastanelik oldu. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kar spreyini sınıfta sıktı

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada da, Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu'nda meydana gelen olayda, bir öğrencinin beraberinde getirdiği kar spreyini sınıf ortamında kullanması sonucu bazı öğrencilerde nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi şikayetler gözlemlendiği anlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bunun üzerine okul idaresi ve öğretmenler tarafından ivedilikle müdahalede bulunulmuş, öğrenciler güvenli alana tahliye edilerek 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verilmiştir. Sağlık ekiplerince yapılan değerlendirmeler neticesinde Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen 30 öğrencimizin burada gerekli tetkik ve tedavileri tamamlanmış olup, öğrencilerimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hiçbir öğrencimizin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenmiştir. Olaya ilişkin idari inceleme başlatılmış olup okul ortamlarında bu tür ürünlerin bulundurulmasına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri arttırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Заголовок открываемого материала