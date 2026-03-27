Kremlin: Kiev rejimi enerji şantajlarına devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelerin sürmesi yönündeki girişimlere rağmen Kiev rejiminin enerji şantajlarına devam ettiğini ve enerji tesislerine saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı.



Peskov'un öne çıkan açıklamaları şöyle:



🔴Kiev enerji şantajlarına devam ediyor, bu durumdan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'ndaki tüm katılımcıların çıkarları zarar görüyor



🔴Kiev rejimi, defalarca İHA saldırıları düzenleyerek Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nu devre dışı bırakma emellerinden vazgeçmediğini gösteriyor



🔴Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun ABD üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıldığına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor



🔴ABD’nin uluslararası enerji altyapısı üzerinde kontrol sağlama eğiliminde olduğu aşikar



🔴ABD ve İran arasındaki görüşmelerin detaylarını bilmiyoruz ancak çatışmayı durduracak her türlü girişimi destekliyoruz



🔴Rusya, tüm yaşananlara rağmen küresel enerji güvenliğinin güvenilir garantörü olmaya devam ediyor



🔴Yaptırımlar nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının durumu hukuken karmaşık ancak boruların mülkiyeti Gazprom'da kalmaya devam ediyor



🔴ABD, Rusya ile ekonomik işbirliğini Ukrayna konusuna endeksliyor



🔴Biz bu yaklaşım yanlış, zira taraflar kazançtan mahrum kalıyor



🔴Özel askeri harekat için iş dünyasından 'zorunlu katkı payı' istendiğine dair haberler gerçeği yansıtmıyor



🔴Rusya’da büyük ölçekli işletmelerin devletle olan bağları 1990’larda başladı, bu nedenle birçoğu ülke için katkıda bulunmak istiyor



🔴Vladimir Putin iş dünyasının ülke ekonomisine katkı payı ödeme fikrini memnuniyetle karşıladığı ancak bu, onun kendi inisiyatifi değil



🔴Putin'le yapılan basına kapalı görüşmede bir iş insanının ailesinin de kararıyla ülkeye yüklü miktarda bağış yapmak istediğini ifade etti



🔴Putin, bugün Rusya Güvenlik Konseyi’ni toplayacak



🔴Putin, bugün uluslararası bir telefon görüşmesi yapabilir