Trump'ın eski danışmanı: Avrupa, Amerikan LNG'sinden mahrum kalabilir
Ortadoğu'da yaşanan gerilimin, Rus petrolünden vazgeçen Avrupa ülkelerinin Amerikan LNG'sinden de mahrum kalmasına yol açabileceği ifade edildi. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T10:14+0300
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı George Papadopoulos, Ortadoğu’da tırmanan gerilimin küresel enerji piyasalarında dengeleri değiştirebileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu. Sputnik’e açıklamalarda bulunan Papadopoulos, bölgedeki çatışmaların derinleşmesi sonucu yükselen fiyatların, Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazının (LNG) Avrupa yerine daha yüksek kar marjı sunan Asya pazarlarına kaymasına neden olabileceğini belirtti.Papadopoulos, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Asya'daki aşırı yüksek fiyatlar nedeniyle, Amerikan LNG'si Avrupa yerine Asya'ya gidecek" dedi.Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık arz güvenliğini tehdit ediyorOrtadoğu’daki çatışmaların stratejik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nı fiilen işlevsiz hale getirmesi, küresel enerji tedarik zincirinde kırılma noktası yarattı. Dünya petrol ve doğalgaz sevkiyatının yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştiği bu güzergahın kapanması, enerji fiyatlarının Mart ayı itibarıyla rekor seviyelere çıkmasına yol açtı. Tedarikçilerin kar odaklı hareket ederek rotalarını Asya’ya çevirmesi, enerji arzında büyük ölçüde dışa bağımlı olan Avrupa üzerindeki baskıyı artırıyor.Bölgesel çatışmaların enerji piyasalarına etkisi derinleşiyorŞubat ayı sonunda ABD ve İsrail’in İran’daki hedeflere başlattığı operasyonlar ve Tahran’ın bu saldırılara misilleme ile karşılık vermesi, bölgeyi topyekun bir savaşın eşiğine getirdi. Karşılıklı saldırıların sivil yerleşim yerlerini ve askeri tesisleri hedef alması, bölgedeki petrol üretim kapasitesini düşürürken nakliye güvenliğini de ortadan kaldırdı. Uzmanlar, jeopolitik risklerin bu seviyede seyretmesi halinde Avrupa’nın kış aylarında ciddi bir enerji kıtlığı ile karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor.
10:14 27.03.2026 (güncellendi: 10:15 27.03.2026)
