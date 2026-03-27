Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 29, 30 ve 31. haftalarda oynanacak maçların programını açıkladı. Nisan ayına yayılan fikstürde, Galatasaray... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 29, 30 ve 31. haftalarda oynanacak maçların programını açıkladı. Nisan ayına yayılan fikstürde, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’de yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta maç programı belli oldu.
- 29. hafta
10 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş-Antalyaspor (Tüpraş)
11 Nisan Cumartesi:
14.30 Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
17.00 Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (RHG EnerTürk Enerji)
12 Nisan Pazar:
14.30 Konyaspor-Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Göztepe-Kasımpaşa (Isonem Park Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)
13 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
20.00 Eyüpspor-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 30. hafta
17 Nisan Cuma:
20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Chobani)
20.00 Antalyaspor-Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
18 Nisan Cumartesi:
14.30 Fatih Karagümrük-Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Kocaelispor-Göztepe (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)
19 Nisan Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Trabzonspor-Başakşehir (Papara Park)
20 Nisan Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Kayserispor (Gaziantep)
- 31. hafta
24 Nisan Cuma:
20.00 Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
25 Nisan Cumartesi:
14.30 Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Göztepe-Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
26 Nisan Pazar:
14.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
27 Nisan Pazartesi:
17.00 Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)
20.00 Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Tüpraş)
