Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. haftalarda oynanacak maçların programını açıkladı. Nisan ayına yayılan fikstürde, Galatasaray...

2026-03-27T17:40+0300

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig’de 29, 30 ve 31. hafta maç programı belli oldu.- 29. hafta10 Nisan Cuma:20.00 Beşiktaş-Antalyaspor (Tüpraş)11 Nisan Cumartesi:14.30 Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)17.00 Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (RHG EnerTürk Enerji)12 Nisan Pazar:14.30 Konyaspor-Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)17.00 Göztepe-Kasımpaşa (Isonem Park Gürsel Aksel)20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)13 Nisan Pazartesi:20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)20.00 Eyüpspor-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)- 30. hafta17 Nisan Cuma:20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Chobani)20.00 Antalyaspor-Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)18 Nisan Cumartesi:14.30 Fatih Karagümrük-Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)17.00 Kocaelispor-Göztepe (Turka Araç Muayene Kocaeli)20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)19 Nisan Pazar:14.30 Kasımpaşa-Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)17.00 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)20.00 Trabzonspor-Başakşehir (Papara Park)20 Nisan Pazartesi:20.00 Gaziantep FK-Kayserispor (Gaziantep)- 31. hafta24 Nisan Cuma:20.00 Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)25 Nisan Cumartesi:14.30 Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)17.00 Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)20.00 Göztepe-Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)26 Nisan Pazar:14.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)27 Nisan Pazartesi:17.00 Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)20.00 Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)20.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Tüpraş)

