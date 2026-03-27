ABD havalimanlarında kriz: 'Kaosu durdurmak için talimat vereceğim'
ABD Başkanı Donald Trump, bütçe anlaşmazlığı ve havalimanlarında yaşanan aksaklıkların ardından, Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) çalışanlarına ödeme... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
04:44 27.03.2026
ABD Başkanı Donald Trump, bütçe anlaşmazlığı ve havalimanlarında yaşanan aksaklıkların ardından, Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) çalışanlarına ödeme yapılması için talimat vereceğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanlığına 'acil durumu' ele alması ve havalimanlarında yaşanan 'kaosu' sona erdirmesi için TSA personeline derhal ödeme yapılmasını öngören bir kararname imzalayacağını belirtti. Ayrıca, havalimanlarında görev yapan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) personeline teşekkür etti.
Trump, 'ülkenin radikal sol Demokratlar tarafından rehin alınmasına izin vermeyeceğini' ifade etti.
ABD’de federal hükümet, Senatonun bütçe paketini onaylamasına rağmen Temsilciler Meclisinin henüz oylama yapmaması nedeniyle 31 Ocak’ta kısmi olarak kapanmıştı. Bu tür hükümet kapanmalarında, bazı federal çalışanların maaşları ödenmezken, bazı kurumlarda da geçici işten çıkarmalar yaşanabiliyor.
Öte yandan TSA, 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, hükümet kapanmasının uzaması halinde ülkedeki bazı havalimanlarının kapatılabileceği uyarısında bulunmuştu.
