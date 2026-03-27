ABD’den tarihi karar: Trump’ın imzası dolar banknotlara giriyor

ABD’den tarihi karar: Trump’ın imzası dolar banknotlara giriyor

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasının yeni basılacak kağıt paralarda yer alacağını açıkladı. 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T03:11+0300

2026-03-27T03:11+0300

2026-03-27T03:11+0300

dünya

donald trump

scott bessent

abd

dolar

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarihte ilk kez görevde bulunan bir başkanın imzasının banknotlarda yer alacağı belirtildi. Düzenleme kapsamında, Donald Trump’ın imzasının Hazine Bakanı ile birlikte yeni basılacak kağıt paralarda bulunacağı ifade edildi.ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Başkan Trump’ın liderliğinde benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme, doların kalıcı üstünlüğü ve mali güç ile istikrar yönünde ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.Bessent ayrıca, ABD’nin ve Trump’ın 'tarihi' başarılarını simgelemenin en etkili yollarından birinin dolar banknotlarında imzasına yer verilmesi olduğunu belirterek, söz konusu paraların ülkenin 250. yıl dönümünde dolaşıma girmesinin uygun olacağını vurguladı.

abd

Sputnik Türkiye

donald trump, scott bessent, abd, dolar