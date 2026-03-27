https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/abdden-tarihi-karar-trumpin-imzasi-dolar-banknotlara-giriyor-1104540908.html
ABD’den tarihi karar: Trump’ın imzası dolar banknotlara giriyor
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasının yeni basılacak kağıt paralarda yer alacağını açıkladı. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T03:11+0300
dünya
donald trump
scott bessent
abd
dolar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094713688_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b42957b667c3e58e3ccade2e522ac187.jpg
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarihte ilk kez görevde bulunan bir başkanın imzasının banknotlarda yer alacağı belirtildi. Düzenleme kapsamında, Donald Trump’ın imzasının Hazine Bakanı ile birlikte yeni basılacak kağıt paralarda bulunacağı ifade edildi.ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Başkan Trump’ın liderliğinde benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme, doların kalıcı üstünlüğü ve mali güç ile istikrar yönünde ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.Bessent ayrıca, ABD’nin ve Trump’ın 'tarihi' başarılarını simgelemenin en etkili yollarından birinin dolar banknotlarında imzasına yer verilmesi olduğunu belirterek, söz konusu paraların ülkenin 250. yıl dönümünde dolaşıma girmesinin uygun olacağını vurguladı.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094713688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca77f66f5657160eff4522cefe68815b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
