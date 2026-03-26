Uzmanından 'kene' uyarısı: Yoğun yağışla geçen kış mevsimi, KKKA virüsü taşıyan kene popülasyonunu artırabilir

Uzmanından 'kene' uyarısı: Yoğun yağışla geçen kış mevsimi, KKKA virüsü taşıyan kene popülasyonunu artırabilir

Sputnik Türkiye

Uzmanı, bazı illerde yoğun yağış nedeniyle hastalık virüsü taşıyan kene popülasyonunda artış görülebileceğini duyurarak uyardı. 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T12:47+0300

2026-03-26T12:47+0300

2026-03-26T12:48+0300

Kış aylarının Tokat, Yozgat, Sivas, Erzincan, Giresun ve Gümüşhane gibi illerde yoğun yağışlı geçmesinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü taşıyan kene sayısını artırabileceği uyarısı geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, bahar aylarından itibaren gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Yağışlar kene popülasyonunu artırabilir uyarısıProf. Dr. İlhan Çetin, kışı yoğun yağışla geçiren illerde bitki örtüsünün baharda daha canlı olabileceğini belirterek, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kenelerin bu şehirlerde popülasyonunun artabileceğine dikkati çekti. Prof. Dr. Çetin, "Özellikle hastalık virüsünü taşıyan kene cinsinin en yoğun olduğu Tokat, Yozgat, Sivas, Erzincan, Giresun ve Gümüşhane gibi illerin yoğun miktarda yağış alması, bu sene kene sayısında daha fazla artış beklendiğini bize göstermektedir." dedi.Geçen sene 12 kişi hayatını kaybetti Kenelerin üç farklı evresinin bulunduğunu ifade ederek, en başlangıçtaki evresinde yakalanıp bertaraf edilmesinin, erişkin dönemine geçmesini engellemek açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çetin şunları dile getirdi:Bu tedbirleri mutlaka alın Çetin, nisan ortalarından itibaren KKKA vakalarının görülmeye başladığını hatırlatarak, havaların bu yıl biraz daha erken ısınacağını öngörüp tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu vurguladı.Kenelerin, otların yoğun bulunduğu ve vahşi hayata açık bölgelerde daha yaygın olduğunu belirten Çetin, "Özellikle dinlenme alanlarında, park ve bahçeler ile rekreasyon alanlarında herhangi bir aktivite yaparken, üzerimize kene gelebileceğini düşünerek tedbirli olmalıyız. Kenelerin yüzde 70'inin bacaklardan ve özellikle pantolon paçalarından vücuda çıktığını biliyoruz. Pantolon paçalarının çorapların içerisine alınması bile önemli ve değerli." dedi.Çetin, piknik alanına açık renkli örtü serilmesini ve üzerinde ayaklarla vurulup titreşim yapılmasını tavsiye ederek, bölgede kene varsa örtünün üstüne gelebileceğini söyledi. Bu bölgelerde daha fazla tedbir alınması gerektiğini belirten Çetin, tabiatta etkinlik yaparken açık renkli ve kapalı giysiler giyilmesini önerdi. Çetin, hayvancılıkla uğraşanların daha fazla tedbir alması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Kene özellikle vahşi hayattaki tilki, domuz ve tavşan gibi hayvanlarda olabildiği gibi koyun ve keçi gibi evcil hayvanlarla da taşınabilmektedir. Ahırlar mutlaka kene bertaraf edici ilaçlarla ilaçlanmalı. Hayvanların üzerinde kene varsa bunlar elle kırılarak bertaraf edilmemeli. Bu tedbirler alınacak olursa bu yıl kene popülasyonu ne kadar fazla olursa olsun hastalık sayısını azaltabileceğimizi düşünüyoruz."

tokat

yozgat

sivas

i̇lhan çetin, tokat, yozgat, sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)