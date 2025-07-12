https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/sivasta-kkka-suphesiyle-tedavi-goren-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1097832974.html
Sivas’ta KKKA şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti
Sivas’ta KKKA şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sivas’ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 59 yaşındaki Halil Ağıl hayatını kaybetti. Mart ayından bu yana kene kaynaklı ölümler 11’e çıktı. Detaylar haberimizde.
2025-07-12T11:23+0300
2025-07-12T11:23+0300
2025-07-12T11:23+0300
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kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Sivas’ın Gülpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan 59 yaşındaki adam, kene ısırması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. KKKA şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan H.A, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadığı açıklandı. H.A'nın 1 ay önce omuzuna yapışan keneyi bir sağlık kuruluşunda çıkarttırdığı öğrenildi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişiler, kenelerin yoğunlaştığı yaz aylarında KKKA açısından yüksek risk taşıyor. Türkiye genelinde mart ayından bu yana kene kaynaklı ölüm sayısı 11’e ulaştı.KKKA nedir?Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), kene ısırmasıyla bulaşan ve yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi belirtilerle başlayan, zamanında tedavi edilmezse kanamalara ve ölüme yol açabilen viral bir hastalıktır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/kene-gorulme-sikligi-artmisti-rhipicephalus-turu-oldugu-belirlendi-istanbuldaki-keneler-zararli-mi-1097522507.html
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sivas kene ölümü, kırım kongo kanamalı ateşi, kkka vakaları 2025, kene ölümleri türkiye, sivas haberleri, kkka belirtileri, kene tedavisi
sivas kene ölümü, kırım kongo kanamalı ateşi, kkka vakaları 2025, kene ölümleri türkiye, sivas haberleri, kkka belirtileri, kene tedavisi
Sivas’ta KKKA şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA nedeniyle tedavi gören bir kişi daha yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin kene yapıştıktan sonra bir sağlık kuruluşunda keneyi çıkarttırdığı ortaya çıktı. Türkiye genelinde mart ayından bu yana kene kaynaklı ölümler 11’e ulaştı.
Sivas’ın Gülpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan 59 yaşındaki adam, kene ısırması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
KKKA şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan H.A, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadığı açıklandı. H.A'nın 1 ay önce omuzuna yapışan keneyi bir sağlık kuruluşunda çıkarttırdığı öğrenildi.
Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişiler, kenelerin yoğunlaştığı yaz aylarında KKKA açısından yüksek risk taşıyor. Türkiye genelinde mart ayından bu yana kene kaynaklı ölüm sayısı 11’e ulaştı.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), kene ısırmasıyla bulaşan ve yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi belirtilerle başlayan, zamanında tedavi edilmezse kanamalara ve ölüme yol açabilen viral bir hastalıktır.