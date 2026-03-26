Türk tankerine drone isabet etti: Acil yardım talebinde bulundu
Sputnik Türkiye
Türk petrol gemisi ALTURA isimli ham petrol yüklü tankere İstanbul Boğazı'nın 15 mil açığında Karadeniz'de drone isabet etti. Gemi personelinden yaralanan... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya'dan kalkan ALTURA adlı 140 bin ton petrol yüklü tanker gemisine drone isabet etti.Karadeniz açıklarında gerçekleşen olayda büyük bir patlama oldu. Tankerin köprü üstünde hasar oluştu. Tankerin makine dairesinden su aldığı açıklandı.Drone isabet eden tankerin acil yardım talebinde bulunmasının ardından Kıyı Emniyeti, sahil güvenlik ve bu tip durumlar için kullanılan kapsamlı acil müdahale gemisi Nene Hatun olay yerine sevk edildi.Gemiye müdahale sürerken konuya ilişkin yetkili makamlardan “saldırı” olup olmadığına daire resmi bir açıklama henüz yapılmadı.Gemi personelinden yaralanan olmadığı bildirilirken 27 Türk personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Karadeniz'de son dönemde yaşanan saldırılarBu, son aylarda Karadeniz'deki tankerlere yönelik ilk saldırı değil.Kasım ayı sonunda Gambiya bayraklı 'Kairos' gemisi, dış müdahale sonrası Türk kıyılarından 28 mil açıkta alev almış ve yangın yaklaşık 2 gün sonra söndürülebilmişti.Aynı gün, Türk kıyılarından 35 mil açıkta 'Virat' tankeri saldırıya uğramış, 20 kişilik mürettebat gemiyi terk etmeyi reddetmişti. Bir gün sonra gemi, insansız deniz araçları tarafından tekrar saldırıya uğramıştı.Bitkisel yağ taşıyan Rus tankeri 'Midvolga-2' ise 2 Aralık'ta saldırıya uğramış, gemiden herhangi bir yardım çağrısı yapılmamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce tankerlere yapılan saldırıları Türkiye'nin egemenliğine yönelik taciz olarak nitelemişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde seyrüsefer güvenliğine yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.
09:47 26.03.2026 (güncellendi: 10:34 26.03.2026)
