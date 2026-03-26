Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Motorine indirim geliyor: Tabelalar yeniden değişecek
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorine indirim gündeme geldi. Yarından itibaren geçerli olması beklenen düzenlemeyle motorinin litre fiyatında... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
motorin, benzin, benzin fiyatları
09:40 26.03.2026
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorine indirim gündeme geldi. Yarından itibaren geçerli olması beklenen düzenlemeyle motorinin litre fiyatında 5,44 lira düşüş planlanıyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim yapılması gündeme geldi. Petrol fiyatları, ABD-İsrail-İran savaşında ateşkes yapılması ihtimali ve diplomatik görüşmelere ilişkin gelişmelerin etkisiyle hafif gerileme gösterdi. Bu düşüşün, akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladığı belirtildi.

Motorine 5,44 lira indirim planlanıyor

Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına, yarından itibaren geçerli olmak üzere 5,44 lira indirim yapılması planlanıyor. İndirim tutarının henüz kesinleşmediği, günün ilerleyen saatlerinde netlik kazanacağı ifade edildi.

Yapılacak indirimin ardından motorin fiyatları İstanbul’da 68,54 liraya, Ankara’da 69,68 liraya, İzmir’de ise 69,95 liraya gerileyecek. Doğu illerinde ise fiyatların 71,40 lira seviyelerinde olması bekleniyor.
