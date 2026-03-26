https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/motorine-indirim-geliyor-tabelalar-yeniden-degisecek-1104509526.html

Motorine indirim geliyor: Tabelalar yeniden değişecek

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorine indirim gündeme geldi. Yarından itibaren geçerli olması beklenen düzenlemeyle motorinin litre fiyatında... 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T09:40+0300

ekonomi̇

motorin

benzin

benzin fiyatları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91d8fa837f493ca0aa08bad0b4fa5322.jpg

Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim yapılması gündeme geldi. Petrol fiyatları, ABD-İsrail-İran savaşında ateşkes yapılması ihtimali ve diplomatik görüşmelere ilişkin gelişmelerin etkisiyle hafif gerileme gösterdi. Bu düşüşün, akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladığı belirtildi.Motorine 5,44 lira indirim planlanıyorSektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına, yarından itibaren geçerli olmak üzere 5,44 lira indirim yapılması planlanıyor. İndirim tutarının henüz kesinleşmediği, günün ilerleyen saatlerinde netlik kazanacağı ifade edildi.Yapılacak indirimin ardından motorin fiyatları İstanbul’da 68,54 liraya, Ankara’da 69,68 liraya, İzmir’de ise 69,95 liraya gerileyecek. Doğu illerinde ise fiyatların 71,40 lira seviyelerinde olması bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

