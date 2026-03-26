Trump: B-52 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer yeteneklerini yok ettik
Trump: B-52 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer yeteneklerini yok ettik
ABD Başkanı Donald Trump, B-52 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer yeteneklerini yok edildiğini öne sürdü. Ayrıca, ekonomik olarak 'daha büyük krizler... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T04:14+0300
2026-03-26T04:14+0300
2026-03-26T04:14+0300
ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran’a 'nükleer silah edinme hakkı tanındığını' savunarak, göreve gelir gelmez bu anlaşmayı iptal ettiğini ifade etti.İran’a yönelik askeri operasyonlara da değinen Trump, B-52 bombardıman uçaklarıyla İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını iddia etti:Trump ayrıca, önemli hedeflere yönelmiş 100 füzenin düşürüldüğünü öne sürerek, bu hedeflere dair ayrıntıları şimdilik paylaşmayacağını söyledi.Ekonomik etkilerle ilgili de konuşan Trump, İran’la yaşanan gerilim nedeniyle daha büyük krizler beklediğini, ancak mevcut durumun kendisini endişelendirmediğini ve sürecin kısa vadeli olacağını düşündüğünü dile getirdi.
abd, donald trump, i̇ran, barack obama, b-52
abd, donald trump, i̇ran, barack obama, b-52
Trump: B-52 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer yeteneklerini yok ettik
ABD Başkanı Donald Trump, B-52 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer yeteneklerini yok edildiğini öne sürdü. Ayrıca, ekonomik olarak 'daha büyük krizler beklediğini' ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran’a 'nükleer silah edinme hakkı tanındığını' savunarak, göreve gelir gelmez bu anlaşmayı iptal ettiğini ifade etti.
İran’a yönelik askeri operasyonlara da değinen Trump, B-52 bombardıman uçaklarıyla İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını iddia etti:
B-52 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer yeteneklerini yok ettik
Trump ayrıca, önemli hedeflere yönelmiş 100 füzenin düşürüldüğünü öne sürerek, bu hedeflere dair ayrıntıları şimdilik paylaşmayacağını söyledi.
Önemli hedeflere yöneltilmiş 100 füzeyi düşürdük, bu hedefleri şu an açıklamayacağım
Ekonomik etkilerle ilgili de konuşan Trump, İran’la yaşanan gerilim nedeniyle daha büyük krizler beklediğini, ancak mevcut durumun kendisini endişelendirmediğini ve sürecin kısa vadeli olacağını düşündüğünü dile getirdi.
İran savaşı nedeniyle daha büyük ekonomik krizler bekliyordum, ancak bu beni rahatsız etmiyor çünkü sadece kısa sürecek