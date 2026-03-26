Trump: B-52 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer yeteneklerini yok ettik

26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T04:14+0300

dünya

abd

donald trump

i̇ran

barack obama

b-52

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran’a 'nükleer silah edinme hakkı tanındığını' savunarak, göreve gelir gelmez bu anlaşmayı iptal ettiğini ifade etti.İran’a yönelik askeri operasyonlara da değinen Trump, B-52 bombardıman uçaklarıyla İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını iddia etti:Trump ayrıca, önemli hedeflere yönelmiş 100 füzenin düşürüldüğünü öne sürerek, bu hedeflere dair ayrıntıları şimdilik paylaşmayacağını söyledi.Ekonomik etkilerle ilgili de konuşan Trump, İran’la yaşanan gerilim nedeniyle daha büyük krizler beklediğini, ancak mevcut durumun kendisini endişelendirmediğini ve sürecin kısa vadeli olacağını düşündüğünü dile getirdi.

