Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/trump-b-52-bombardiman-ucaklariyla-iranin-nukleer-yeteneklerini-yok-ettik-1104506402.html
Trump: B-52 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer yeteneklerini yok ettik
Trump: B-52 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer yeteneklerini yok ettik
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, B-52 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer yeteneklerini yok edildiğini öne sürdü. Ayrıca, ekonomik olarak 'daha büyük krizler... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T04:14+0300
2026-03-26T04:14+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran
barack obama
b-52
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1a/1104506245_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_a28b7b38c7025daa021650be9f0609f4.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran'a 'nükleer silah edinme hakkı tanındığını' savunarak, göreve gelir gelmez bu anlaşmayı iptal ettiğini ifade etti.İran'a yönelik askeri operasyonlara da değinen Trump, B-52 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını iddia etti:Trump ayrıca, önemli hedeflere yönelmiş 100 füzenin düşürüldüğünü öne sürerek, bu hedeflere dair ayrıntıları şimdilik paylaşmayacağını söyledi.Ekonomik etkilerle ilgili de konuşan Trump, İran'la yaşanan gerilim nedeniyle daha büyük krizler beklediğini, ancak mevcut durumun kendisini endişelendirmediğini ve sürecin kısa vadeli olacağını düşündüğünü dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/abd-medyasi-trump-netanyahunun-iranlilari-rejime-karsi-sokaga-cagirma-teklifini-reddetti-1104506114.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1a/1104506245_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_041b9d4dd379b554c7ed64b537708caa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, i̇ran, barack obama, b-52
abd, donald trump, i̇ran, barack obama, b-52

Trump: B-52 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer yeteneklerini yok ettik

04:14 26.03.2026
© REUTERS Ken CedenoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2026
© REUTERS Ken Cedeno
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, B-52 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer yeteneklerini yok edildiğini öne sürdü. Ayrıca, ekonomik olarak 'daha büyük krizler beklediğini' ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran’a 'nükleer silah edinme hakkı tanındığını' savunarak, göreve gelir gelmez bu anlaşmayı iptal ettiğini ifade etti.
İran’a yönelik askeri operasyonlara da değinen Trump, B-52 bombardıman uçaklarıyla İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını iddia etti:
B-52 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer yeteneklerini yok ettik
Trump ayrıca, önemli hedeflere yönelmiş 100 füzenin düşürüldüğünü öne sürerek, bu hedeflere dair ayrıntıları şimdilik paylaşmayacağını söyledi.
Önemli hedeflere yöneltilmiş 100 füzeyi düşürdük, bu hedefleri şu an açıklamayacağım
Ekonomik etkilerle ilgili de konuşan Trump, İran’la yaşanan gerilim nedeniyle daha büyük krizler beklediğini, ancak mevcut durumun kendisini endişelendirmediğini ve sürecin kısa vadeli olacağını düşündüğünü dile getirdi.
İran savaşı nedeniyle daha büyük ekonomik krizler bekliyordum, ancak bu beni rahatsız etmiyor çünkü sadece kısa sürecek
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
