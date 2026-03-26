ABD medyası: Trump, Netanyahu'nun İranlıları rejime karşı sokağa çağırma teklifini reddetti
ABD medyası: Trump, Netanyahu'nun İranlıları rejime karşı sokağa çağırma teklifini reddetti
ABD medyası, Netanyahu'nun Trump'a 'İranlıları sokağa çağırma çağrısı' yapmayı teklif ettiği, Trump'ın ise bu öneriyi reddettiğini yazdı. 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T02:57+0300
2026-03-26T02:57+0300
ABD merkezli Axios haber portalının haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi iki ABD'li yetkili ve ismi açıklanmayan bir İsrailli kaynak, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasındaki görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.Kaynaklara göre, Netanyahu, Trump'a İran rejiminin büyük bir kaos içinde olduğunu ve istikrarsızlaştırmak için bir fırsat penceresi açıldığını iddia ederek, eş zamanlı olarak İranlıları sokağa davet eden ortak bir açıklama yapmasını önerdi.Trump ise bu tür bir çağrının yalnızca katliamlara zemin hazırlayacağı endişesini dile getirerek teklifi reddettiğini belirtildi. Ayrıca, kaynaklara göre Trump, görüşmede Netanyahu'ya "İnsanlara bilinçlensinler diye mi sokağa çıkın diyelim? Bunu neden yapalım ki?" dedi.
abd, i̇srail, donald trump, benyamin netanyahu, i̇ran
abd, i̇srail, donald trump, benyamin netanyahu, i̇ran

ABD medyası: Trump, Netanyahu'nun İranlıları rejime karşı sokağa çağırma teklifini reddetti

02:57 26.03.2026
© AA / Avi Ohayon (GPO) /HandoutABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Washington'u ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Washington'u ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2026
ABD medyası, Netanyahu'nun Trump'a 'İranlıları sokağa çağırma çağrısı' yapmayı teklif ettiği, Trump'ın ise bu öneriyi reddettiğini yazdı.
ABD merkezli Axios haber portalının haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi iki ABD'li yetkili ve ismi açıklanmayan bir İsrailli kaynak, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasındaki görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.
Kaynaklara göre, Netanyahu, Trump'a İran rejiminin büyük bir kaos içinde olduğunu ve istikrarsızlaştırmak için bir fırsat penceresi açıldığını iddia ederek, eş zamanlı olarak İranlıları sokağa davet eden ortak bir açıklama yapmasını önerdi.
Trump ise bu tür bir çağrının yalnızca katliamlara zemin hazırlayacağı endişesini dile getirerek teklifi reddettiğini belirtildi. Ayrıca, kaynaklara göre Trump, görüşmede Netanyahu'ya "İnsanlara bilinçlensinler diye mi sokağa çıkın diyelim? Bunu neden yapalım ki?" dedi.
