Dmitriyev: Rus parlamento heyetinin ABD ziyareti tarihi bir olay
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı ve Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, Devlet Duması heyetinin yıllar sonra ilk kez ABD'ye gerçekleştirdiği ziyareti... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
rusya devlet duması
abd
kongre
moskova
new york
i̇nga yumaşeva
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı ve Putin’in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, Devlet Duması heyetinin yıllar sonra ilk kez ABD’ye gerçekleştirdiği ziyareti ‘tarihi’ olarak nitelendirerek, diyaloğun yeniden kurulması için çaba gösteren Kongre üyesi Anna Paulina Luna’ya teşekkür etti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Rusya Devlet Duması’ndan bir parlamento heyetinin ABD’ye yaptığı ziyareti “tarihi bir olay” olarak değerlendirdi.
Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te ABD'li Kongre üyesi Anna Paulina Luna’nın ziyarete ilişkin paylaşımını alıntılayarak, “Tarihi bir olay! Diyalog kurulması ve barışın tesisi için gösterdiğiniz çabalar nedeniyle teşekkürler, Kongre üyesi Luna” ifadelerini kullandı.
Bu ziyaret, son yıllarda Duma milletvekillerinin ABD’ye yaptığı ilk resmi temas olma özelliği taşıyor. 2014’te Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelerle parlamentolar arası temaslar askıya alınmış; 2017’de planlanan bir Duma heyeti ziyareti, ABD makamlarının kapatılan Rus diplomatik binalarından Rus bayraklarını indirmesi üzerine iptal edilmişti.
2018’de bir grup ABD’li kongre üyesi Moskova’yı ziyaret etmiş, 2019’da ise “Fort Ross Diyaloğu” forumuna katılmak üzere New York’a giden Duma milletvekili İnga Yumaşeva’nin havalimanında yaklaşık bir saat sorgulanmasının ardından Rus parlamenterler ABD’yi ziyaretten vazgeçmişti. Bu geçmiş gerilimlerin ardından gerçekleşen son ziyaret, taraflarca diyaloğun yeniden başlatılması yönünde önemli bir adım olarak görülüyor.
