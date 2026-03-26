Dünya’nın geçmişine dair kritik keşif: Yer kabuğunun zaman çizelgesi değişiyor

Dünya’nın geçmişine dair kritik keşif: Yer kabuğunun zaman çizelgesi değişiyor

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, Dünya’nın kabuğunu oluşturan levhaların hareketine dair en eski doğrudan kanıtı ortaya koydu. Bulgular, bu sürecin milyarlarca yıl önce... 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T11:28+0300

2026-03-26T11:28+0300

2026-03-26T11:28+0300

Bilim insanları, Dünya’nın kabuğunu oluşturan levhaların hareketine dair şimdiye kadarki en eski kanıtı bulduklarını açıkladı. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, levha hareketleri sanılandan çok daha erken, yaklaşık 3,5 milyar yıl önce başlamış olabilir.Dünya’daki dağların, okyanusların ve yaşamı mümkün kılan iklimin oluşumunda kritik rol oynayan levha tektoniğinin ne zaman başladığı, bilim dünyasında uzun süredir tartışma konusuydu. Yeni çalışma, bu sürecin gezegenin erken dönemlerinde aktif olduğunu ortaya koyarak tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.Araştırmacı Roger Fu, levha tektoniğinin Dünya’nın bugünkü yapısını anlamada temel bir unsur olduğunu belirterek, “Dağlar neden var? Okyanuslar nasıl oluştu? Bunları levha tektoniği olmadan açıklamak mümkün değil” dedi.Günümüzde Dünya’nın kabuğu, ortalama 125 kilometre kalınlığında büyük ve küçük levhalardan oluşuyor. Bu levhalar yılda birkaç santimetre hızla hareket ederek birbirinden uzaklaşıyor ya da çarpışıyor. Depremler ve volkanik faaliyetler de genellikle bu sınır bölgelerinde meydana geliyor.Bilim insanları arasında levha tektoniğinin başlangıcına dair görüşler farklılık gösteriyor. Bazı araştırmacılar bu sürecin 4,4 milyar yıl önce başladığını savunurken, bazıları ise yalnızca son 1 milyar yıl içinde ortaya çıktığını öne sürüyordu. Yeni bulgular, bu zaman çizelgesini önemli ölçüde geriye çekiyor.Araştırma ekibi, Avustralya’nın Pilbara bölgesinde bulunan ve erken dönem yaşam izleri barındıran Doğu Pilbara Kratonu’ndan alınan kaya örneklerini inceledi. Bu bölgede stromatolit gibi ilkel mikroorganizma fosillerine rastlanıyor.Bilim insanları, “paleomanyetizma” adı verilen yöntemi kullanarak kayaçların oluştuğu dönemde Dünya’nın manyetik alanına göre nasıl konumlandığını analiz etti. Bu yöntem sayesinde kayaçların hangi enlemde oluştuğu ve zaman içinde nasıl hareket ettiği belirlenebiliyor.Yaklaşık 30 milyon yıllık bir dönemi kapsayan 900 kaya örneğini inceleyen ekip, bölgenin enleminin 53 dereceden 77 dereceye kaydığını ve milyonlarca yıl boyunca yılda birkaç santimetre hızla hareket ettiğini tespit etti. Ayrıca kayaçların saat yönünde 90 dereceden fazla döndüğü belirlendi.Araştırmacılar, Güney Afrika’daki Barberton Yeşiltaş Kuşağı’ndan elde edilen verileri de analiz etti. Bu bölgenin aynı dönemde daha sabit kaldığı görüldü. Bu karşılaştırma, Dünya’nın dış kabuğunun tek parça olmadığını, farklı parçaların birbirine göre hareket edebildiğini ortaya koydu.Çalışmanın başyazarlarından Alec Brenner, bu bulgunun Dünya’nın kabuğunun erken dönemde bile parçalı bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.Araştırmaya dahil olmayan Uwe Kirscher ise elde edilen verilerin özellikle 'göreli hareket' kanıtı açısından kritik olduğunu belirterek, bu durumun Dünya’nın levha tektoniğine geçiş sürecini anlamada önemli bir ipucu sunduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/dartagnanin-kalintilari-hollandada-bulunmus-olabilir-1104501215.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

