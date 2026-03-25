d’Artagnan’ın kalıntıları Hollanda’da bulunmuş olabilir
d'Artagnan'ın kalıntıları Hollanda'da bulunmuş olabilir
Arkeologlar, Hollanda'nın Maastricht kenti yakınlarındaki bir kilisede, 'dördüncü silahşör' olarak bilinen Charles de Batz de Castelmore'un (d'Artagnan)... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
18:58 25.03.2026
D’Artagnan'a ait olduğu düşünülen kemikler
Arkeologlar, Hollanda’nın Maastricht kenti yakınlarındaki bir kilisede, ‘dördüncü silahşör’ olarak bilinen Charles de Batz de Castelmore’un (d’Artagnan) iskelet kalıntılarını keşfetmiş olabileceklerini belirtiyor.
Fransa Kralı 14. Louis’nin seçkin muhafız birliğinin lideri olan d’Artagnan, 1673 yılında Fransızların Maastricht Kuşatması sırasında, muhtemelen göğsüne isabet eden bir tüfek mermisi nedeniyle savaşta hayatını kaybetmişti.
Bu bulgu, Fransız tarihçi Odile Bordaz’ın 2008 yılında ortaya attığı bir teoriyi doğrulayabilir. Bordaz, d’Artagnan’ın savaş zamanlarında yaygın olduğu üzere “aceleyle” Wolder’deki Fransız askeri kampının yanındaki kiliseye gömülmüş olabileceğini ileri sürmüştü.

Kilise kayıtlarında yoktu

Defin işlemi kilise kayıtlarına geçmemiş ve bugüne kadar başka bir kanıt bulunamamıştı. Ancak şubat ayında kilisenin zemini çöktü ve göğüs hizasında tüfek mermisi kalıntısı ile birlikte bir Fransız sikkesi bulunan bir iskelet ortaya çıktı.

DNA’sı torunlarıyla karşılaştırılıyor

Hollanda basınından L1Nieuws’e konuşan diyakoz Jos Valke, “İskelet, eskiden sunağın bulunduğu yerde bulundu. Oraya yalnızca kraliyet mensupları veya yüksek statülü kişiler gömülürdü” dedi. İskeletin dişlerinden alınan DNA örnekleri şu anda De Batz ailesinin bir torununun DNA’sı ile karşılaştırılıyor.
Daha önce Bordaz’ın teorisine şüpheyle yaklaşan arkeolog Wim Dijkman ise “Şu ana kadar bunun o kişi olabileceği ihtimaliyle çelişen hiçbir şey yok” dedi.
“Ancak DNA testinin sonuçlarını bekleyeceğim” diye ekledi.

d’Artagnan kimdir?

d’Artagnan, casusluk, gizli görevler ve kişisel koruma konularında XIV. Louis’nin en güvendiği isimlerden biriydi.
Ölüm haberi krala ulaştığında, eşi Marie-Therese’e şöyle demişti: “D’Artagnan’ı kaybettim; ona tam anlamıyla güveniyordum ve o her işi başarabilecek biriydi.”
d’Artagnan, Alexandre Dumas’nın 1844 yılında yazdığı ‘Üç Silahşörler’ romanında Aramis, Porthos ve Athos ile birlikte ‘dördüncü silahşör’ olarak yer almasıyla dünya çapında ün kazandı.
Bugün d’Artagnan, “cesaret ve dostluk”un simgesi olarak Maastricht’te bir heykelle anılıyor.
