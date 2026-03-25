Türkiye 513 bin kilo verdi : İstanbul ilk sıraya oturdu
Sağlık Bakanlığı'nın kampanyasında en çok kilo verilen il İstanbul oldu. İstanbul toplamda 51 bin 81 kilo hafifledi. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T14:37+0300
sağlik
sağlık bakanlığı
kilo verme
kilo vermek
obezite
obezite tedavisi
diyet
14:33 25.03.2026 (güncellendi: 14:37 25.03.2026)
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında en çok kilo verilen iller belli oldu. Türkiye genelinde 513 bin kilo verilirken en çok kilo verilen iller, toplam 51 bin 81 kilogramla İstanbul, 35 bin 113 kilogramla Denizli, 27 bin 634 kilogramla Van oldu.
Tüm Türkiye 513 bin kilo verdi
Bakanlığın açıklamasına göre, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen kampanyada 10 milyon vatandaşa ulaşılarak, boy ve kilo ölçümleri yapıldı, beden kitle indeksleri tespit edildi. Ölçümler sonucunda "fazla kilolu" çıkanlar, ücretsiz beslenme danışmanlığı için Sağlıklı Hayat Merkezlerine (SHM) yönlendirildi.
İstanbul 51 bin 81 kilo hafifledi
Kampanya sonrası SHM'lerdeki ilk çıktılar toplandı. Verilere göre, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde takiplerini yaptıran yaklaşık 211 bin kişi, yaklaşık 513 bin kilo (513 ton) verdi.
SHM'lere yaptıkları başvuru sonrası kişiye özel hazırlanan programa uyarak düzenli kontrollerine devam eden en fazla danışan sayısı, 13 bin 75 ile İstanbul'da kaydedildi. İstanbul'u, 10 bin 901 danışanla Antalya, 8 bin 738 danışanla Van izledi.
SHM'lerde kişiye özel hazırlanan beslenme programları ve rutin kontroller sonucunda en çok kilo verilen iller, toplam 51 bin 81 kilogramla İstanbul, 35 bin 113 kilogramla Denizli, 27 bin 634 kilogramla Van oldu.
Verilen ortalama kiloya göre ise Bartın, Edirne, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri, ilk 5 şehir arasında yer aldı.
10 milyon kişinin yaklaşık yüzde 45'i fazla kilolu çıktı
"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" ölçüm sonuçları doğrultusunda belirlenen vücut kitle indekslerine göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 45'inin fazla kilolu, yüzde 25'inin obezite sınırları içerisinde olduğu tespit edildi.