https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/turkiye-513-bin-kilo-verdi--istanbul-ilk-siraya-oturdu-1104492943.html

Türkiye 513 bin kilo verdi : İstanbul ilk sıraya oturdu

Sağlık Bakanlığı'nın kampanyasında en çok kilo verilen il İstanbul oldu. İstanbul toplamda 51 bin 81 kilo hafifledi. 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T14:33+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098226804_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ba93ede51b12ab3018721cd31b611595.jpg

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında en çok kilo verilen iller belli oldu. Türkiye genelinde 513 bin kilo verilirken en çok kilo verilen iller, toplam 51 bin 81 kilogramla İstanbul, 35 bin 113 kilogramla Denizli, 27 bin 634 kilogramla Van oldu.Tüm Türkiye 513 bin kilo verdi Bakanlığın açıklamasına göre, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen kampanyada 10 milyon vatandaşa ulaşılarak, boy ve kilo ölçümleri yapıldı, beden kitle indeksleri tespit edildi. Ölçümler sonucunda "fazla kilolu" çıkanlar, ücretsiz beslenme danışmanlığı için Sağlıklı Hayat Merkezlerine (SHM) yönlendirildi.İstanbul 51 bin 81 kilo hafiflediKampanya sonrası SHM'lerdeki ilk çıktılar toplandı. Verilere göre, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde takiplerini yaptıran yaklaşık 211 bin kişi, yaklaşık 513 bin kilo (513 ton) verdi.SHM'lere yaptıkları başvuru sonrası kişiye özel hazırlanan programa uyarak düzenli kontrollerine devam eden en fazla danışan sayısı, 13 bin 75 ile İstanbul'da kaydedildi. İstanbul'u, 10 bin 901 danışanla Antalya, 8 bin 738 danışanla Van izledi.SHM'lerde kişiye özel hazırlanan beslenme programları ve rutin kontroller sonucunda en çok kilo verilen iller, toplam 51 bin 81 kilogramla İstanbul, 35 bin 113 kilogramla Denizli, 27 bin 634 kilogramla Van oldu.Verilen ortalama kiloya göre ise Bartın, Edirne, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri, ilk 5 şehir arasında yer aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

