Sağlık Bakanlığı 10 milyon kişiye kısa mesaj gönderdi: Gelmeyen telefonla aranacak

Obezite ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı 10 milyon kişiye kısa mesaj göndererek sağlıklı hayat merkezlerine davet etti. 04.03.2026, Sputnik Türkiye

Aile hekimliği sisteminde fazla kilolu veya obez olarak kayıtlı yaklaşık 10 milyon kişiye Sağlık Bakanlığı kısa mesaj gönderdi. Bakanlık, vatandaşları ücretsiz diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti sunan sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirdi. Türkiye'de her 4 kişiden birinin obez olduğu belirtilirken Bakanlık, kısa mesaja rağmen merkezlere gitmeyenleri de tespit edecek ve telefonla arayarak davet edecek. Her 3 kişiden 2'si olması gereken kilonun üzerindeTürkiye'de fazla kilolu ve obez oranının toplamda yüzde 66 olarak tespit edildiğini belirten Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, "Her 3 vatandaşımızdan 2'si olması gerektiği kilonun üzerinde" dedi. Demirkol, obezitenin kalp damar hastalıkları başta olmak üzere kanser dahil birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olduğunu bildirerek, "Ülkemizde de kronik hastalıklar diyabet, tansiyon ve kanserlerin görülmesinde obezite çok önemli sebepler arasında yerini almış durumunda. Her 4 vatandaşımızdan 1'i de obez." dedi."İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla vatandaşların yoğun olduğu alanlarda boy ve kilo ölçümleri yapılarak bu konuda büyük bir farkındalık oluşturulduğunu dile getiren Demirkol, vatandaşların en yakın sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirildiğini ve ücretsiz diyetisyen ve fizyoterapi hizmetlerinden yararlandırıldığını söyledi. Sağlıklı hayat merkezlerine daha önce aile hekimlerince yönlendirme yapıldığını hatırlatan Demirkol, "Artık vatandaşlarımız da kendileri randevu alıp direkt başvurabiliyorlar. Hastanelerimizle obezite konusunda entegrasyon yaptık. Oradaki hekimlerimiz de sağlıklı hayat merkezlerine gönderebiliyorlar. Türkiye'de şu anda 350'ye yaklaşan sağlıklı hayat merkezimiz var. Hepsinde diyetisyen ve fizyoterapistimiz bulunuyor." diye konuştu.10 milyon kişiye SMS gönderildi Aile hekimlerinin geçen yıl içerisinde kayıtlı nüfusları üzerinde çok geniş bir tarama yaptığını anlatan Demirkol, taramalarda yaklaşık 6,5 milyon kişiye obezite ve fazla kilo tanısı konulduğunu kaydetti. Demirkol, aile hekimliklerinde tahlillerini yaptıranların sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirildiğini ancak yeterli başvurunun yapılmadığını tespit ettiklerini belirterek, "Bu sebeple de sistemimizde geçmiş yıldan da kayıtlı 10 milyon fazla kilolu vatandaşımıza SMS attık. Böylelikle onları, sağlıklı hayat merkezlerine diyetisyen ve fizyoterapi hizmetlerini ücretsiz almak üzere davet ettik." bilgisini paylaştı.Gelmeyen telefonla aranarak davet edilecekDemirkol, obeziteyle mücadelede "uçtan uca takip" sistemini oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

SON HABERLER

