Rus Dışişleri, AB’nin Rus gazından vazgeçmesini değerlendirdi: ‘Kendi kendini hadım ettiler’
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus doğalgazından vazgeçen Avrupa Birliği'ndeki (AB) ekonomik durumu 'kendi kendini hadım etme' olarak nitelendirdi. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
10:01 25.03.2026 (güncellendi: 10:05 25.03.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus doğalgazından vazgeçen Avrupa Birliği’ndeki (AB) ekonomik durumu ‘kendi kendini hadım etme’ olarak nitelendirdi.
Sputnik radyosuna konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Rusya menşeili kaynaklardan vazgeçme politikasına devam edecekleri yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Zaharova, “Ben bu sürece, kendi kendini hadım etme, adını verdim” ifadesini kullanarak bu sürecin, AB’nin “öncelikle tutkularını dizginleyememesinden” kaynaklandığını ekledi.
Bu politikaya direnen Macaristan ve Slovakya gibi ülkelerin olduğunu söyleyen Rus diplomat, bu ‘hareketin’ başında Almanya’nın durduğunu kaydetti.
Alman ekonomisinin eskiden bu ülkenin en önemli simgesi olduğunu anımsatan Zaharova, ancak şimdi ülkedeki durumun her geçen yıl daha da kötüleştiğini vurguladı.