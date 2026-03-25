https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/rus-disisleri-abnin-rus-gazindan-vazgecmesini-degerlendirdi-kendi-kendini-hadim-ettiler-1104481941.html

Rus Dışişleri, AB’nin Rus gazından vazgeçmesini değerlendirdi: ‘Kendi kendini hadım ettiler’

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus doğalgazından vazgeçen Avrupa Birliği’ndeki (AB) ekonomik durumu ‘kendi kendini hadım etme’ olarak nitelendirdi. 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T10:05+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ab

avrupa birliği

sputnik

macaristan

slovakya

almanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090113_0:155:3088:1892_1920x0_80_0_0_2b77499154c823a6c0f79cabd4298eca.jpg

Sputnik radyosuna konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Rusya menşeili kaynaklardan vazgeçme politikasına devam edecekleri yönündeki sözlerini değerlendirdi.Zaharova, “Ben bu sürece, kendi kendini hadım etme, adını verdim” ifadesini kullanarak bu sürecin, AB’nin “öncelikle tutkularını dizginleyememesinden” kaynaklandığını ekledi.Bu politikaya direnen Macaristan ve Slovakya gibi ülkelerin olduğunu söyleyen Rus diplomat, bu ‘hareketin’ başında Almanya’nın durduğunu kaydetti.Alman ekonomisinin eskiden bu ülkenin en önemli simgesi olduğunu anımsatan Zaharova, ancak şimdi ülkedeki durumun her geçen yıl daha da kötüleştiğini vurguladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ab, avrupa birliği, sputnik, macaristan, slovakya, almanya, doğalgaz, enerji, ekonomi