Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya sağlık gerekçesiyle 'geçici ev hapsi' kararı
Brezilya Yüksek Mahkemesi, zatürre tedavisi gören eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cezasını hastaneden çıktıktan sonra geçici ev hapsine... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/gunlerdir-gozaltindaydi-eski-brezilya-devlet-baskani-bolsonaronun-27-yil-3-aylik-hapis-cezasi-1101295042.html
09:33 25.03.2026
Brezilya Yüksek Mahkemesi, zatürre tedavisi gören eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cezasını hastaneden çıktıktan sonra geçici ev hapsine çevirdi. Kararın 90 gün sonra yeniden değerlendirileceği açıklandı.
Brezilya’da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hapis cezası zatürre nedeniyle 'geçici ev hapsine' çevrildi.
71 yaşındaki Bolsonaro, 2022 seçimlerini kaybetmesinin ardından darbe planladığı gerekçesiyle Kasım ayında 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme kararında, ev hapsi uygulamasının 90 gün sonra yeniden gözden geçirileceği belirtildi.
Sağlık durumu nedeniyle daha önce yapılan ev hapsi başvuruları reddedilmişti. Ancak Bolsonaro’nun bu ay başında akut zatürre nedeniyle Brasília’daki bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılması süreci değiştirdi. Son sağlık raporuna göre Bolsonaro yoğun bakımdan çıkarıldı.
Bolsonaro’nun avukatı, ev hapsinin geçici olarak uygulanmasının yeni bir yaklaşım olduğunu belirterek, Bolsonaro’nun sağlık durumunun kalıcı olduğunu ifade etti.

Sağlık geçmişi

Bolsonaro, 2018 seçim kampanyası sırasında uğradığı bıçaklı saldırı sonrası çok sayıda ameliyat geçirmiş ve hastanede yatmıştı. Aralık ayında fıtık ve sürekli hıçkırık şikayetleri nedeniyle tedavi gören Bolsonaro, Ocak ayında ise düşerek başını çarpmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Daha önce mahkeme, Bolsonaro’nun cezaevinde tedavi görebileceğini ve kaçma riski bulunduğunu belirterek ev hapsi taleplerini reddetmişti. Eski lider, elektronik kelepçesine zarar vermesi nedeniyle Kasım ayında hapse gönderilmişti. Bolsonaro ise bu durumu kullandığı ilaçların yarattığı kafa karışıklığıyla açıklamıştı.
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun evine polis baskını - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
Günlerdir gözaltındaydı: Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun 27 yıl 3 aylık hapis cezası infaza gönderildi
26 Kasım 2025, 09:25
