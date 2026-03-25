Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya sağlık gerekçesiyle 'geçici ev hapsi' kararı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya sağlık gerekçesiyle 'geçici ev hapsi' kararı
Sputnik Türkiye
Brezilya Yüksek Mahkemesi, zatürre tedavisi gören eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cezasını hastaneden çıktıktan sonra geçici ev hapsine... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T09:33+0300
2026-03-25T09:33+0300
2026-03-25T09:33+0300
Brezilya’da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hapis cezası zatürre nedeniyle 'geçici ev hapsine' çevrildi. 71 yaşındaki Bolsonaro, 2022 seçimlerini kaybetmesinin ardından darbe planladığı gerekçesiyle Kasım ayında 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme kararında, ev hapsi uygulamasının 90 gün sonra yeniden gözden geçirileceği belirtildi.Sağlık durumu nedeniyle daha önce yapılan ev hapsi başvuruları reddedilmişti. Ancak Bolsonaro’nun bu ay başında akut zatürre nedeniyle Brasília’daki bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılması süreci değiştirdi. Son sağlık raporuna göre Bolsonaro yoğun bakımdan çıkarıldı.Bolsonaro’nun avukatı, ev hapsinin geçici olarak uygulanmasının yeni bir yaklaşım olduğunu belirterek, Bolsonaro’nun sağlık durumunun kalıcı olduğunu ifade etti.Sağlık geçmişiBolsonaro, 2018 seçim kampanyası sırasında uğradığı bıçaklı saldırı sonrası çok sayıda ameliyat geçirmiş ve hastanede yatmıştı. Aralık ayında fıtık ve sürekli hıçkırık şikayetleri nedeniyle tedavi gören Bolsonaro, Ocak ayında ise düşerek başını çarpmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.Daha önce mahkeme, Bolsonaro’nun cezaevinde tedavi görebileceğini ve kaçma riski bulunduğunu belirterek ev hapsi taleplerini reddetmişti. Eski lider, elektronik kelepçesine zarar vermesi nedeniyle Kasım ayında hapse gönderilmişti. Bolsonaro ise bu durumu kullandığı ilaçların yarattığı kafa karışıklığıyla açıklamıştı.
brezilya
yüksek mahkeme, jair bolsonaro, brezilya, mahkeme, ev hapsi
yüksek mahkeme, jair bolsonaro, brezilya, mahkeme, ev hapsi
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya sağlık gerekçesiyle 'geçici ev hapsi' kararı
Brezilya Yüksek Mahkemesi, zatürre tedavisi gören eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cezasını hastaneden çıktıktan sonra geçici ev hapsine çevirdi. Kararın 90 gün sonra yeniden değerlendirileceği açıklandı.
Brezilya’da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hapis cezası zatürre nedeniyle 'geçici ev hapsine' çevrildi.
71 yaşındaki Bolsonaro, 2022 seçimlerini kaybetmesinin ardından darbe planladığı gerekçesiyle Kasım ayında 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme kararında, ev hapsi uygulamasının 90 gün sonra yeniden gözden geçirileceği belirtildi.
Sağlık durumu nedeniyle daha önce yapılan ev hapsi başvuruları reddedilmişti. Ancak Bolsonaro’nun bu ay başında akut zatürre nedeniyle Brasília’daki bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılması süreci değiştirdi. Son sağlık raporuna göre Bolsonaro yoğun bakımdan çıkarıldı.
Bolsonaro’nun avukatı, ev hapsinin geçici olarak uygulanmasının yeni bir yaklaşım olduğunu belirterek, Bolsonaro’nun sağlık durumunun kalıcı olduğunu ifade etti.
Bolsonaro, 2018 seçim kampanyası sırasında uğradığı bıçaklı saldırı sonrası çok sayıda ameliyat geçirmiş ve hastanede yatmıştı. Aralık ayında fıtık ve sürekli hıçkırık şikayetleri nedeniyle tedavi gören Bolsonaro, Ocak ayında ise düşerek başını çarpmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Daha önce mahkeme, Bolsonaro’nun cezaevinde tedavi görebileceğini ve kaçma riski bulunduğunu belirterek ev hapsi taleplerini reddetmişti. Eski lider, elektronik kelepçesine zarar vermesi nedeniyle Kasım ayında hapse gönderilmişti. Bolsonaro ise bu durumu kullandığı ilaçların yarattığı kafa karışıklığıyla açıklamıştı.