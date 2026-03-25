https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/eski-brezilya-devlet-baskani-bolsonaroya-saglik-gerekcesiyle-gecici-ev-hapsi-karari-1104480848.html

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya sağlık gerekçesiyle 'geçici ev hapsi' kararı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya sağlık gerekçesiyle 'geçici ev hapsi' kararı

Sputnik Türkiye

Brezilya Yüksek Mahkemesi, zatürre tedavisi gören eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cezasını hastaneden çıktıktan sonra geçici ev hapsine... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T09:33+0300

2026-03-25T09:33+0300

2026-03-25T09:33+0300

dünya

yüksek mahkeme

jair bolsonaro

brezilya

mahkeme

ev hapsi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062184635_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_565537767f976a8042614b61e63a2653.jpg

Brezilya’da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hapis cezası zatürre nedeniyle 'geçici ev hapsine' çevrildi. 71 yaşındaki Bolsonaro, 2022 seçimlerini kaybetmesinin ardından darbe planladığı gerekçesiyle Kasım ayında 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme kararında, ev hapsi uygulamasının 90 gün sonra yeniden gözden geçirileceği belirtildi.Sağlık durumu nedeniyle daha önce yapılan ev hapsi başvuruları reddedilmişti. Ancak Bolsonaro’nun bu ay başında akut zatürre nedeniyle Brasília’daki bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılması süreci değiştirdi. Son sağlık raporuna göre Bolsonaro yoğun bakımdan çıkarıldı.Bolsonaro’nun avukatı, ev hapsinin geçici olarak uygulanmasının yeni bir yaklaşım olduğunu belirterek, Bolsonaro’nun sağlık durumunun kalıcı olduğunu ifade etti.Sağlık geçmişiBolsonaro, 2018 seçim kampanyası sırasında uğradığı bıçaklı saldırı sonrası çok sayıda ameliyat geçirmiş ve hastanede yatmıştı. Aralık ayında fıtık ve sürekli hıçkırık şikayetleri nedeniyle tedavi gören Bolsonaro, Ocak ayında ise düşerek başını çarpmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.Daha önce mahkeme, Bolsonaro’nun cezaevinde tedavi görebileceğini ve kaçma riski bulunduğunu belirterek ev hapsi taleplerini reddetmişti. Eski lider, elektronik kelepçesine zarar vermesi nedeniyle Kasım ayında hapse gönderilmişti. Bolsonaro ise bu durumu kullandığı ilaçların yarattığı kafa karışıklığıyla açıklamıştı.

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yüksek mahkeme, jair bolsonaro, brezilya, mahkeme, ev hapsi