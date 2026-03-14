Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'nın petrolü olmadan Avrupa enerji krizini atlatamaz
Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'nın petrolü olmadan Avrupa enerji krizini atlatamaz
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yaptırımları kaldırması gerektiğinin düşündüğünü belirterek Avrupa'nın Rus... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T15:46+0300
2026-03-14T15:46+0300
2026-03-14T15:46+0300
poli̇ti̇ka
viktor orban
avrupa
rusya
abd
i̇ran
avrupa birliği
avrupa komisyonu
petrol
rus petrolü
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş sebebiyle hammadde kıtlığı ve yakıt fiyatlarının hızla arttığını belirterek, "Avrupa, Rusya petrolü tedarik edilmeden enerji krizini aşamayacak ve bu nedenle Avrupa Birliği, Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yaptırımları kaldırmalıdır" dedi.Orban açıklamasında şu cümleleri kaydetti:"Avrupa Komisyonu ve Almanya Şansölyesi, Rusya petrolüne karşı uygulanan yaptırımları destekliyor. Ve bunun ne gibi sonuçlar doğurduğunu görüyoruz" diyen Orban, Avusturya’da benzin litre fiyatı yaklaşık 2 euro Almanya’da 2 euro'dna fazla ve Hollanda’da ise 2.5 euro’dan fazla olduğunu dile getirdi.Orban yayımlanan videosunda, "Macaristan’da fiyat tavanı sayesinde ailelerin, işletmecilerin ve çiftçilerin güvenliğini garanti ediyoruz. Stratejik petrol rezervlerimiz sürekli olarak yenileniyor, bu yüzden akaryakıt istasyonlarına tedarik sorunları yoktur ve olmayacaktır" dedi.Daha önce Macar hükümeti AB'yi ABD gibi Rusya petrolünün tedarik yasağını askıya almaya çağırmıştı. ABD Hazine Bakanlığı, 12 Mart'a kadar gemilere yüklenen Rus petrolü ve petrol ürünleri satış işlemleri üzerindeki yaptırımları kaldırmıştı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu kararın dünya pazarına gelen petrol miktarını artırması ve hammadde fiyatlarının düşmesine yardımcı olması gerektiğini belirtmişti.
viktor orban, avrupa, rusya, abd, i̇ran, avrupa birliği, avrupa komisyonu, petrol, rus petrolü, scott bessent
viktor orban, avrupa, rusya, abd, i̇ran, avrupa birliği, avrupa komisyonu, petrol, rus petrolü, scott bessent
Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'nın petrolü olmadan Avrupa enerji krizini atlatamaz
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yaptırımları kaldırması gerektiğinin düşündüğünü belirterek Avrupa'nın Rus petrolü olmadan krizi atlatamayacağının altını çizdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş sebebiyle hammadde kıtlığı ve yakıt fiyatlarının hızla arttığını belirterek, "Avrupa, Rusya petrolü tedarik edilmeden enerji krizini aşamayacak ve bu nedenle Avrupa Birliği, Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yaptırımları kaldırmalıdır" dedi.
Orban açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Avrupa ve tüm dünya, ucuz Rus petrolünün yardımı olmadan petrol krizini aşamayacak. Amerikalılar zaten ilk adımlarını atarak yaptırımları kaldırmaya başladılar ancak Brüksel'de her şey olduğu gibi kaldı.
"Avrupa Komisyonu ve Almanya Şansölyesi, Rusya petrolüne karşı uygulanan yaptırımları destekliyor. Ve bunun ne gibi sonuçlar doğurduğunu görüyoruz" diyen Orban, Avusturya’da benzin litre fiyatı yaklaşık 2 euro Almanya’da 2 euro'dna fazla ve Hollanda’da ise 2.5 euro’dan fazla olduğunu dile getirdi.
Orban yayımlanan videosunda, "Macaristan’da fiyat tavanı sayesinde ailelerin, işletmecilerin ve çiftçilerin güvenliğini garanti ediyoruz. Stratejik petrol rezervlerimiz sürekli olarak yenileniyor, bu yüzden akaryakıt istasyonlarına tedarik sorunları yoktur ve olmayacaktır" dedi.
Daha önce Macar hükümeti AB'yi ABD gibi Rusya petrolünün tedarik yasağını askıya almaya çağırmıştı. ABD Hazine Bakanlığı, 12 Mart'a kadar gemilere yüklenen Rus petrolü ve petrol ürünleri satış işlemleri üzerindeki yaptırımları kaldırmıştı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu kararın dünya pazarına gelen petrol miktarını artırması ve hammadde fiyatlarının düşmesine yardımcı olması gerektiğini belirtmişti.