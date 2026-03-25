Kuveyt’ten petrol üretimi kararı: Hürmüz gerilimi arzı düşürdü
Sputnik Türkiye
Kuveyt Petrol Kurumu, Hürmüz Boğazı’nda seyrüseferin hedef alınması nedeniyle üretimi kıstığını, savaşın sona ermesi durumunda ise tam kapasiteye dönüşün 3-4... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
Kuveyt Petrol Kurumu, Hürmüz Boğazı’nda serbest geçişlerin hedef alınması sonrası ham petrol üretiminde yeniden kesintiye gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yaşanan gelişmeler nedeniyle üretimin düşürülmesinin zorunlu hale geldiği ifade edildi.Kurum, bölgedeki durumun küresel enerji piyasalarının istikrarını tehdit eden ciddi bir gerilim yarattığını vurgulayarak, savaşın bitmesi halinde üretimin kademeli olarak artırılacağını bildirdi.Açıklamada, tam kapasite üretime dönüşün 3 ila 4 ay sürebileceği belirtilirken, kesintinin boyutuna dair net bir rakam paylaşılmadı.Kuveyt daha önce, 10 Mart’ta günlük üretimini 3 milyon varilden 500 bin varile düşürdüğünü açıklamıştı.Öte yandan İran, 2 Mart’ta ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini kısıtladığını ve koordinasyonsuz geçiş yapmaya çalışan gemileri hedef alacağını duyurmuştu.Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 11 Mart’ta 400 milyon varillik stratejik rezervi piyasaya sunma kararı aldığı hatırlatıldı.Analistler, arz daralmasının etkilerinin henüz tüketiciye tam yansımadığını, ancak önümüzdeki günlerde bunun daha belirgin hale gelmesinin beklendiğini ifade ediyor.
Kuveyt Petrol Kurumu, Hürmüz Boğazı’nda seyrüseferin hedef alınması nedeniyle üretimi kıstığını, savaşın sona ermesi durumunda ise tam kapasiteye dönüşün 3-4 ay süreceğini açıkladı.
