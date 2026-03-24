İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Trafikte kavga eden 2 kişiye 360 bin TL ceza verildi, adli işlem başlatıldı
İstanbul Beykoz'da trafikte aracından inerek kavga eden 2 kişiye toplam 360 bin lira para cezası kesilirken 60 gün süreyle ehliyet iptali ve aynı sürede... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
00:20 24.03.2026
© AA / Alperen Baran Metecan
İstanbul Beykoz'da trafikte aracından inerek kavga eden 2 kişiye toplam 360 bin lira para cezası kesilirken 60 gün süreyle ehliyet iptali ve aynı sürede trafikten men edilme cezası verildi.
Beykoz Kaymakamlığı'nın sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Beykoz Kent Güvenliği Sistemi (KGS) üzerinden 2 sürücünün aracından inerek kavga ettiğii belirledi.
Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarlı takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesinden toplam 360 bin lira para cezası uygulandı.
Ayrıca, sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi, araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Sürücüler hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması' suçlarından adli işlem de başlatıldı.
Bakanlık adli ve idari işlem başlatacak: 'Araç içi telefon tutacağı ve araç kokusu asmak yasak' paylaşımları yapılmıştı
Dün, 22:28
