Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Bakanlık adli ve idari işlem başlatacak: 'Araç içi telefon tutacağı ve araç kokusu asmak yasak' paylaşımları yapılmıştı
'Araç içi telefon tutacağı ve araç kokusu asmak yasak', 'makyaj yapana ceza' gibi başlıklı paylaşımlarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından adli ve idari... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
22:28 23.03.2026
araç içi koku ve telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2026
'Araç içi telefon tutacağı ve araç kokusu asmak yasak', 'makyaj yapana ceza' gibi başlıklı paylaşımlarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından adli ve idari işlem başlatılacağı bildirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin asılsız bilgilerin sistematik bir şekilde paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.
Bu paylaşımların yüksek ceza rakamları üzerinden 'korku odaklı etkileşim' yakalayıp, gelir elde etmeye çalışan içerik üreticilerinin, yapay zeka kullanarak, bu iddialarını destekleyici nitelikte görüntüler oluşturduklarının da belirlendiği aktarıldı.
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın, 'araç içi telefon tutacağı ve araç kokusu asmak yasak' 'makyaj yapana ceza' gibi başlıklarla trafik cezaları üzerinden dezenformasyon yapan bazı sosyal medya hesapları ve içerik üreticileriyle ilgili adli ve idari işlem başlatacağı öğrenildi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre yetkililer dijital mecralarda kasıtlı dezenformasyon yayan hesapların takibe alındığını bildirdi.
DMM, 'arabada telefon tutucu ve koku yasaklandı mı?' sorusunu yanıtladı
Заголовок открываемого материала