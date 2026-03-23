Bakanlık adli ve idari işlem başlatacak: 'Araç içi telefon tutacağı ve araç kokusu asmak yasak' paylaşımları yapılmıştı

'Araç içi telefon tutacağı ve araç kokusu asmak yasak', 'makyaj yapana ceza' gibi başlıklı paylaşımlarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından adli ve idari işlem başlatılacak.

2026-03-23T22:28+0300

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin asılsız bilgilerin sistematik bir şekilde paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.Bu paylaşımların yüksek ceza rakamları üzerinden 'korku odaklı etkileşim' yakalayıp, gelir elde etmeye çalışan içerik üreticilerinin, yapay zeka kullanarak, bu iddialarını destekleyici nitelikte görüntüler oluşturduklarının da belirlendiği aktarıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın, 'araç içi telefon tutacağı ve araç kokusu asmak yasak' 'makyaj yapana ceza' gibi başlıklarla trafik cezaları üzerinden dezenformasyon yapan bazı sosyal medya hesapları ve içerik üreticileriyle ilgili adli ve idari işlem başlatacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre yetkililer dijital mecralarda kasıtlı dezenformasyon yayan hesapların takibe alındığını bildirdi.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

