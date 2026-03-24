TFF duyurdu: Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri değişti
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle Beşiktaş’ın kupa takviminde değişikliğe gitti. 20 Mayıs’taki final öncesi Tüpraş Stadyumu’nun... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T17:23+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye
futbol
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle Tüpraş Stadyumu için özel bir takvim düzenlemesine gitti.Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final karşılaşması öncesinde stadın 10 Mayıs’tan itibaren UEFA’ya devredilmesi gerekiyor. Bu nedenle Beşiktaş’ın, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselmesi halinde sahasında oynayacağı karşılaşmanın tarihi öne çekilecek.Normal şartlarda 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanan yarı final mücadelesi, 5, 6 ya da 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacak. Diğer yarı final karşılaşmasının ise daha önce açıklanan tarihlerde oynanacağı belirtildi.Öte yandan siyah-beyazlı ekip, çeyrek finalde sahasında Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yarı final programının kesinleşmesi ise çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından duyurulacak.
