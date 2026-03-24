TFF duyurdu: Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri değişti
TFF duyurdu: Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri değişti
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle Beşiktaş’ın kupa takviminde değişikliğe gitti. 20 Mayıs’taki final öncesi Tüpraş Stadyumu’nun... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T17:23+0300
2026-03-24T17:23+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle Tüpraş Stadyumu için özel bir takvim düzenlemesine gitti.Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final karşılaşması öncesinde stadın 10 Mayıs’tan itibaren UEFA’ya devredilmesi gerekiyor. Bu nedenle Beşiktaş’ın, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselmesi halinde sahasında oynayacağı karşılaşmanın tarihi öne çekilecek.Normal şartlarda 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanan yarı final mücadelesi, 5, 6 ya da 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacak. Diğer yarı final karşılaşmasının ise daha önce açıklanan tarihlerde oynanacağı belirtildi.Öte yandan siyah-beyazlı ekip, çeyrek finalde sahasında Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yarı final programının kesinleşmesi ise çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından duyurulacak.
türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

TFF duyurdu: Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri değişti

17:23 24.03.2026
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle Beşiktaş’ın kupa takviminde değişikliğe gitti. 20 Mayıs’taki final öncesi Tüpraş Stadyumu’nun erken teslim edilecek olması nedeniyle, Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale çıkması halinde iç saha maçı 5-7 Mayıs’a çekilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle Tüpraş Stadyumu için özel bir takvim düzenlemesine gitti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final karşılaşması öncesinde stadın 10 Mayıs’tan itibaren UEFA’ya devredilmesi gerekiyor. Bu nedenle Beşiktaş’ın, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselmesi halinde sahasında oynayacağı karşılaşmanın tarihi öne çekilecek.
Normal şartlarda 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanan yarı final mücadelesi, 5, 6 ya da 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacak. Diğer yarı final karşılaşmasının ise daha önce açıklanan tarihlerde oynanacağı belirtildi.
Öte yandan siyah-beyazlı ekip, çeyrek finalde sahasında Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yarı final programının kesinleşmesi ise çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından duyurulacak.
Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final: Kuralar çekildi, tüm eşlemeler belli oldu
Заголовок открываемого материала