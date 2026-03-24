https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/tff-duyurdu-turkiye-kupasinda-musabaka-tarihleri-degisti-1104470113.html

TFF duyurdu: Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle Beşiktaş’ın kupa takviminde değişikliğe gitti. 20 Mayıs’taki final öncesi Tüpraş Stadyumu’nun... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T17:23+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye

maç

maç yayını

tarihi maç

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1d/1081239311_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_691ae13840d3d2f8b66be39415288da9.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle Tüpraş Stadyumu için özel bir takvim düzenlemesine gitti.Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final karşılaşması öncesinde stadın 10 Mayıs’tan itibaren UEFA’ya devredilmesi gerekiyor. Bu nedenle Beşiktaş’ın, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselmesi halinde sahasında oynayacağı karşılaşmanın tarihi öne çekilecek.Normal şartlarda 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanan yarı final mücadelesi, 5, 6 ya da 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacak. Diğer yarı final karşılaşmasının ise daha önce açıklanan tarihlerde oynanacağı belirtildi.Öte yandan siyah-beyazlı ekip, çeyrek finalde sahasında Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yarı final programının kesinleşmesi ise çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından duyurulacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

