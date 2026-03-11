https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/turkiye-kupasinda-ceyrek-ve-yari-final-kuralar-cekildi-tum-eslemeler-belli-oldu-1104176015.html
Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final: Kuralar çekildi, tüm eşlemeler belli oldu
Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final: Kuralar çekildi, tüm eşlemeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşlemeleri netleşti. Kura çekiminin ardından kupadaki yarı final eşleşmeleri de belli oldu. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T14:59+0300
2026-03-11T14:59+0300
2026-03-11T15:21+0300
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025/26 sezonunun grup etabı tamamlandı. Kupada son hafta maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olmuştu. Türkiye Kupası'nda yapılacak kura çekimiyle çeyrek final ve yarı finaldeki muhtemel eşlemeler belli oldu.Türkiye Kupası'nda gruplarını ilk sırada tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor'a ek olarak en iyi grup ikincisi olan Konyaspor, kuraya seri başı olarak katıldı.Alanyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Trabzonspor ise kurada seri başı olmayan takımlar arasında yer aldı. Kupa formatı gereği aynı grupta yer alan takımlar çeyrek finalde eşleşmedi.Türkiye Kupası eşleşmeleriTürkiye Kupası'ndaki kura çekiminin ardından çeyrek final eşleşmeleri:Beşiktaş - AlanyasporKonyaspor - FenerbahçeGalatasaray-GençlerbirliğiSamsunspor-TrabzonsporYarı final eşleşmeleri:Galatasaray-Gençlerbirliği'nin galibi Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmasının galibiyle yarı final oynayacak. (Galatasaray-Gençlerbirliği / Samsunspor-Trabzonspor)Beşiktaş - Corendon Alanyaspor galibi Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. (Beşiktaş-Alanyaspor / Konyaspor-Fenerbahçe)Maçlar ne zaman?Çeyrek final maçları 21-22-23 Nisan'da oynanacak. Yarı final maçları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final ise 24 Mayıs tarihinde yapılacak. Finalin oynanacağı stadyum daha sonra ilan edilecek.'Takvim değişebilir'Ancak TFF, kupadaki maç takviminde değişiklik yapılabileceğini duyurmuştu. Federasyondan daha önce yapılan açıklamada, “UEFA Avrupa Kupalarında mücadele eden takımlarımızın Son 16 Turuna yükselmeleri ve buna bağlı olarak Trendyol Süper Ligin 27. haftasında erteleme yapılması durumunda, erteleme müsabakaları ve takımlarımızın UEFA Avrupa Kupalarındaki durumlarına göre Ziraat Türkiye Kupası tarihleri yeniden değerlendirilecektir.” denilmişti.Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi olan Konyaspor, çeyrek finalde seri başı oldu. Çeyrek finale yükselen takımlar şöyleydi:-Galatasaray (seri başı)-Beşiktaş (seri başı)-Samsunspor (seri başı)-Konyaspor (seri başı)-Trabzonspor-Alanyaspor-Fenerbahçe-Gençlerbirliği
