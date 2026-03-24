‘Ortadoğu'daki savaşın gidişatını ABD yönetimi değil, ekonomik göstergeler belirliyor’

Sputnik Türkiye

Lübnanlı ekonomi analisti Dahir, ABD Başkanı Trump'ın son açıklamaları bağlamında ‘ABD'nin siyasi kararlar alma özgürlüğüne sahip olmadığını ve savaşın şu anda... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T19:30+0300

görüş

ekonomist

i̇ran

hürmüz boğazı

abd

petrol fiyatları

yorum

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096904790_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_532772799b10f12dda29992772c3682c.jpg

Beyrutlu kamu hukuku öğretim görevlisi ve politik ekonomi araştırmacısı Paskal Dahir, Sputnik’e demecinde petrol fiyatları ile enflasyon arasındaki korelasyonun faiz oranlarını etkileyeceğini söyledi.Dahir, “Ekonomi, konut kredisi maliyetlerinin yükseldiği bir döneme girerse, bu durum faiz oranlarını ve kredi tutarlarını etkileyecek, nihayetinde ise dünya ve ABD ekonomilerinde bir tür durgunluğa yol açacaktır” diye konuştu.Uzman, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapanmadığını, ancak sigorta şirketlerinin gemi ve nakliye maliyetlerini artırması nedeniyle artan risklerin, piyasanın risk fiyatlandırmasına geçmesiyle şoka yol açtığını vurguladı.Dahir, “Askeri harekatlara katılan ekonomiler, özellikle Amerikan ekonomisinin zaten çok yüksek enflasyondan muzdarip olduğu göz önüne alındığında borç varlıklarında sistematik bir artışın yanı sıra kredilerin geri ödeme maliyetindeki artıştan şimdiden muzdarip durumdalar” açıklamasında bulundu.Lübnanlı analist, ‘ABD'nin siyasi kararlar alma özgürlüğüne sahip olmadığını ve savaşın şu anda dünya çapında derin köklere sahip ve yaygın olan Amerikan piyasalarının dolarla bağlantılı göstergeleri tarafından belirlendiğini’ vurguladı.Amerikan yönetimindeki karar vericilerin ekonominin geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşmasından endişe ettiklerine dikkat çeken Dahir, ‘sermayenin siyasi açıklamalarla yetinmek yerine riskleri ve gerçek durumu değerlendirdiğini’, bu durumun, Trump'ın İran'la müzakereler başlatacağını duyurarak küresel piyasalardaki şoku yumuşatma girişiminde açıkça görüldüğünü’ ifade etti.Dahir, “Piyasa artık risk değerlendirme aşamasına girdi ve siyasi açıklamalarda herhangi bir çalkantı, İran ile askeri çatışmada keskin bir dönüşe yol açacak” ifadelerini kullandı.“Trump'ın çelişkili açıklamaları ve bildirileriyle sergilediği belirsizlik ve kararsızlık, siyasi belirsizlik ve kararsızlık, ABD yönetiminin Amerikan ve küresel piyasaları geri dönüşü olmayan bir noktaya itmek istemediğini doğruluyor” diyen uzman, şöyle devam etti:

i̇ran

hürmüz boğazı

abd

